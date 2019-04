RAPPORT SLIPPES I DAG: President Donald Trump (t.h.) har allerede uttalt gjentatte ganger at Robert Mueller (t.v.) har frifunnet ham. Foto: SAUL LOEB, BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Professor om Mueller-rapporten: Frykter viktig informasjon blir sladdet

Et av de store spenningsmomentene når den såkalte Mueller-rapporten blir lagt frem i dag er hvor mye som er sladdet. Enkelte frykter det verste.

– Jeg er redd for at mye viktig informasjon vil være utilgjengelig. Justisministerens innstilling til hvordan dette skal gjøres antyder at langt mer vil være sladdet enn hva som er nødvendig med tanke på loven.

Det sier jusprofessor ved George Washington University Paul Shiff Berman til VG i forkant av at justisminister William Barr i dag legger frem hele rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller.

I nesten to år har den tidligere FBI-direktøren undersøkt antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, inkludert om noen fra Donald Trumps kampanje samarbeidet med Russland og om presidenten på ulovlig vis har forsøkt å hindre etterforskningen.

Fakta om Russland-etterforskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * En rekke personer er tiltalt og noen allerede dømt som følge av Muellers arbeid. Blant disse flere nære medarbeidere av Donald Trump. Blant annet tidligere kampanjesjef Paul Manafort og Trumps personlige advokat Michael Cohen. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) Vis mer vg-expand-down

400 sider

For nesten en måned siden mottok Barr den 400 sider lange rapporten fra Mueller. To dager senere offentliggjorde han et fire sider langt sammendrag der det blir konstatert at FBIs spesialetterforsker har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men ikke bevis for et sammarbeid mellom dem og noen i Trumps valgkampstab.

Videre stod det at Mueller verken dømte eller frikjente Trump i spørsmålet om han forsøkte å forhindre etterforskningen. Trump og hans støttespillere var derimot raskt ute med å slå fast at dette var en full frifinnelse av presidenten. Noe hans kritikere har sagt man ikke kan slå fast før man får tilgang på hele rapporten.

Mellom klokken 17 og 18 norsk tid får medlemmene i Kongressen den tilgangen. Den vil også blir lagt ut på Justisdepartementet sine nettsider. Men fremdeles er det altså uklart hvor mye som vil bli sladdet.

JUSTISMINISTER: William Barr har bare vært i stillingen i rundt to måneder. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Skamfull antydning

Washington Post skriver at de har kilder som opplyser at den blir «lettere sladdet», og at man vil få et nokså detaljert innblikk i om presidenten på noe vis forsøkte påvirke etterforskningen.

Avisen skriver videre at Mueller bestemte seg for å ikke konkludere på dette feltet fordi det var vanskelig for han å vurdere presidentens intensjoner og fordi noen av Trumps handlinger kunne tolkes til å være uskyldige. Likevel skal rapporten angivelig gi en detaljert trinn for trinn-gjennomgang av Trumps oppførsel, inkludert analysering av mange av hans twittermeldinger.

Tross opplysningene til Washington Post, så stoler altså ikke Paul Shiff Berman på at vi vil få se den fulle og hele sannheten når rapporten nå offentliggjøres. Det begrunner han med tidligere uttalelser fra justisministeren, som jusprofessoren mener mangler nødvendig objektivitet.

PROFESSOR: Paul Schiff Berman er jusprofessor. Foto: George Washington University

– Barrs skamfulle antydning, uten faktiske bevis, i forrige uke om at hans eget departement og etterretningsbyråene gjorde noe galt da de startet en etterforskning av Trump-kampanjen tyder på at han er mer opptatt av å beskytte Trump enn å være landets øverste beskytter av loven, sier Berman, som mener det er viktig å huske at dette først og fremst har vært en etterforskning som handler om kontraetterretning (Russlands innblanding journ.anm.) og ikke om kriminelle handlinger (evt samarbeid med Trump-kampanjen journ.anm.).

– Det er viktig at vi får vite hvem som kan ha hatt kontakt med russerne, selv om den kontakten ikke kvalifiserer til kriminelle tiltaler, fortsetter han.

Stoler på Barr

Bermans kollega ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad, professor ved avdeling for politisk ledelse, Gary Nordlinger, er ikke enig i at justisministeren er partisk.

– Jeg stoler på Barrs integritet. I løpet av hans lange karrierer har det aldri vært spørsmål om han har vært uanstendig, og i en alder av 68 år er trolig hans rykte hans mest verdifulle eiendel, sier Nordlinger til VG.

Han tror dessuten at ettersom et stort antall folk har vært involvert i arbeidet med rapporten vil viktig informasjon bli lekket til media dersom det blir forsøkt holdt skjult.

les også USAs justisminister: Kan ikke konkluderes med at Trump begikk en forbrytelse

Paul Shiff Berman påpekerr at selv om det det kan finnes juridiske begrunnelser for sladde en del av innholdet i versjonen som blir gjort tilgjengelig for offentligheten, finnes det ingen slik begrunnelse for medlemmene av etterretningskommitene i Senatet og Representantenes hus. Det samme sier politisk professor Mark A. Peterson ved UCLA.

– Selv den mest sensitive informasjonen bør overleves usladdet og med alt underliggende materiale til de komiteene, samt de to partienes øverste ledelse i Kongressen, sier han til VG.

Reagerer på pressekonferanse

Gary Nordlinger tror uansett ikke offentliggjøringen av rapporten er noe å frykte for presidenten.

– Vi får nok flere detaljer rundt hvordan Mueller kom til sine konklusjoner, men dersom det hadde vært noen klare bevis på at noe ulovlig var gjort tror jeg vi hadde visst om det allerede.

PROFESSOR: Gary Nordlinger er professor i politikk. Foto: George Washington University

Berman tror på sin side at det vil dukke opp ting som stiller Trump i et dårlig lys.

– Rapporten vil trolig diskutere mye som indikerer hindring av etterforskningens gang fra presidenten.

Klokken 15.30 norsk tid holder William Barr en pressekonferanse om rapporten. Det skjer rundt to timer i forkant av at den blir publisert offentlig og overlevert til Kongressens medlemmer. Det reagerer John Dean, tidligere juridisk rådgiver for Richard Nixon den gang han var president.

– Dette er opplagt et forsøk på å sette rapporten inn i en bestemt ramme, og et forsøk på å forme og påvirke nyhetsvinklingene. Det minner om da Nixon under Watergate offentliggjorde lydbåndopptak og i forkant forsøkte fortelle folket at det ikke var noe av interesse der, men så viste det seg at det var det. Noe som førte til sinne hos det amerikanske folket, sier Dean til CNN.

Vurderer be Mueller vitne i Kongressen

Også lederen for justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerrod Nadler, er kritisk til Barr, og sier det fremstår som at justisministeren driver en mediakampanje på vegne av presidenten. I tillegg til å reagere på at pressekonferansen kommer før offentliggjøringen av rapporten mener han blant annet også at det er bevisst at rapporten slippes i det landet er iferd med å ta påskeferie.

– Justisministeren lar ikke fakta få tale for seg selv, men forsøker å skape et inntrykk av rapporten som er fordelaktig for Det hvite hus, sier Nadler, ifølge flere amerikanske medier.

les også Ekspert om Mueller-rapporten: Tror Trumps sønn puster lettet ut

Nå vurderer han å kalle inn Robert Mueller og flere av hans medarbeidere til å vitne for Kongressen.

Det er uklart om presidenten selv kommer til å kommentere innholdet i rapporten i løpet av dagen, men ifølge Washington Examiner forberede Det hvite hus en motrapport for å imøtegå påstander som potensielt kan være til skade for presidenten.

Donald Trump vil også møte media i andre sammenhenger to ganger i løpet av dagen. Da vil han trolig få spørsmål om rapporten. Ofte svarer han på det han blir spurt om i slike pressetreff.

Publisert: 18.04.19 kl. 10:12