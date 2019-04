Crossbil kjørte inn i publikum i Sverige: Tre personer alvorlig skadet

Under et crossrace utenfor Stockholm lørdag havnet en bil utenfor kjørebanen, og traff folkemengden i publikum.

Hendelsen skjedde på Ticksta motorstadion i tettstedet Rimbo ved 15.40-tiden lørdag ettermiddag.

Ifølge Aftonbladet ble fem personer skadet i hendelsen. For tre av dem beskrives tilstanden som alvorlig.

– En person ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter, sier pressetalsperson Carina Skagerlind i Stockholmpolitiet til avisen.

De øvrige skadede fraktes til sykehus med vanlig ambulanse.

Årsaken til at bilen havnet utenfor kjørebanen er foreløpig ikke kjent. Ifølge Skagerlind ser det ut til å dreie seg om en ulykke.

Ifølge SVT, som har snakket med et vitne på stedet, skal to av bilene ha kjørt inn i hverandre kort tid etter at racet startet.

– Deretter kjørte den ene bilen over barrieren, og landet i publikum, sier vitnet.

Det er foreløpig uklart om føreren av bilen ble skadet.

