ANTATT GJERNINGSMANN: Politiet har navngitt Gabriel Wortman som mistenkt. Til høyre en falsk politibil han skal ha brukt på deler av drapsferden. Foto: JOHN MORRIS / REUTERS

Mistenkt for å ha drept minst 16 mennesker

Gabriel Wortman (51) er den mistenkte gjerningsmannen bak minst 16 drap i Nova Scotia natt til søndag.

For mindre enn 10 minutter siden

Canadas føderale politi RCMP har delt bilde og navn på mannen som mistenkes for å stå bak skytingen i provinsen Nova Scotia. Gabriel Wortman beskrives av dem som «En hvit mann, skallet, 1,88-1,92 meter høy med grønne øyne.»

Han er ifølge politiet bekreftet død.

Det var i Portapique skytingen startet sent lørdag kveld. Politiet jaktet Wortman i flere timer og åstedene er spredt over et minst 50 kilometer stort område. Det skal ha gått verst ut over landsbyen Shubenacadie.

RCMP-sjef Chris Leather oppgir at skytteren brukte en pistol, men at han også kan ha brukt andre metoder på det som fremstår som et drapstokt.

Mistenkte ble til slutt stoppet ved en bensinstasjon i Enfield, rundt 35 kilometer fra Halifax. Der ble Wortman skutt av politiet og døde på stedet.

Sent søndag kveld var antall bekreftet døde 17 mennesker – inkludert den mistenkte gjerningspersonen. Minst to mennesker er skadet.

Kun ett av ofrene er så langt navngitt – politibetjent Heidi Stevenson som hadde jobbet 23 år i politiet.

Den kanadiske rikskringkasteren CBC skriver at Wortman jobbet med tannproteser og skal ha boliger både i Halifax og i Portapique. Han skal også ha flere eiendommer registrert i sitt navn i Dartmouth og Portapique.

Han skal ha vært iført deler av eller en hel RCMP-uniform og skal på deler av ferden ha kjørt en bil som så ut som en politibil. Dette mener politiet tyder på at angrepene ikke var tilfeldige.

Politiet har foreløpig ikke noe endelig dødstall, siden det er så mange åsteder og ikke alle er ferdig gjennomgått. De oppgir også at de så langt ikke har noen formening om drapsmannens motiv, men har oppgitt at de ikke tror det dreier seg om terrorisme.

Leather har oppgitt at han ikke kan si noe om Wortmans forhold til ofrene, annet enn at noen av dem ikke ser ut til å være forbundet til ham i det hele tatt.

Statsminister Justin Trudeau uttrykker sin medfølelse med dem som har mistet sine kjære.

Publisert: 20.04.20 kl. 08:16

