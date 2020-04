AVLYST: Bare skjelettet av tidligere Roskildefestivaler minner om at denne sletta skulle fylles av festivalgjengere om to måneder. Foto: Annemor Larsen, VG

Roskilde sørger over festivaltap

ROSKILDE (VG) Sommeren er avlyst, mener ungdom i Roskilde, som for første gang må ha en sommer uten festival.

– Det var den verste nyheten vi kunne fått! Vi gutta spilte fotball ute og hadde satt radioen på høyttaler ute på banen. Da vi hørte at festivalen var avlyst, ropte vi alle «NEI!» i kor, forteller Jakob Beu Larsen (21).

Vennegjengen fra Roskilde har rigget seg til med feltstoler og pils der de trives aller best: På gressletten der Roskilde-festivalen avholdes. Nå er det først og fremst kilometer på kilometer med åpen plass her.

RUTINERTE: De lokale 21-åringene Jakob Beu Larsen, Jonathan Juul og Olivier Piculell Banhert har allerede rukket å delta på Roskilde-festivalen fem ganger, men må vente et år med den sjette. Foto: Annemor Larsen, VG

I år skal ingen rockeband trollbinde publikum her, ingen nye kjærestepar skapes, ingen teltlandsby rigges opp. Men det åpnes noen øl likevel, denne vårkvelden, av vennegjengen fra Roskilde.

– Det er så mye av vår identitet som er koblet til festivalen. Det å ha en uke i året, hvor man bare kan slå seg helt løs og det ikke er så mye regler, det er med på å gjøre oss til hvem vi er, sier Katarina Steenfeldt Bose (21), litt tankefull over ølen på sletta.







FELTSTOLER: Sara van Deurs Petersen (20) og Katarina Steenfeldt Bose (21) lurer frem litt festivalstemning på gresset med feltstoler, pledd og pils.

50-års markering

Roskilde er Nord-Europas største festival og hadde i fjor rundt 130.000 besøkende. I år skulle festivalen feire stort 50-års jubileum, men da Danmarks statsminister Mette Frederiksen den 6. april annonserte at forbudet mot store forsamlinger gjelder ut august, ble det klart at festivalen utgår.

“ Vi er dypt ulykkelige”, skrev festivalledelsen på sin Facebook-side, og snakket med det også for mange av sine trofaste besøkende.

– Det er virkelig ingen ting vi gleder oss mer til enn festivalen. Det er årets høydepunkt, og har vært det alle fem årene vi har vært gammel nok til å delta. Og så kom dette. Sommeren er avlyst!, sier Jonathan Juul (21) fra klappstolen, og slår oppgitt ut med armene.









Mister «milliardomsetning»

For hva er egentlig igjen av festivalbyen Roskilde når festivalen er avlyst?, spør flere seg nå. Blant dem er tidligere sjef for Roskilde-festivalen, Leif Skov.

“ I Roskilde mister 100.000 gjester sin årlige sosiale og musikalske berikelse, festivalens og organisasjonenes 30.000 medarbeidere går glipp av de sterke fellesskap og de verdier og kroner det skaper. Roskilde-området og øvrige Danmark går glipp av et opplevelsesklimaks og en milliardomsetning”, skriver Skov i et innlegg i Roskilde Avis.

Overskuddet fra festivalen går hvert år til kulturelle og humanitære formål over hele verden.

-«Alle» drar

Inne i sentrum av Roskilde er tempoet lavt og de besøkende få. Baristaene Mathilde Møller Mørk og Emma Falk (24) skulle egentlig ikke på jobb i dag. Men for å gi den hardtarbeidende sjefen av kafeen Kaffekilden en dag fri, møtte de begge opp for å jobbe, frivillig og gratis.

– Det er jo bare en veldig spesiell tid og vi må gjøre det vi kan for å hjelpes ad, sier Emma Falk til VG, mens hun varmer melk og heller det opp i et knall oransje takeawaybeger.

– Koppene ble laget spesielt for festivalen, som har slagordet «The Orange feeling», sier hun, litt vemodig.

Den unge kvinnen skulle på festivalen i år, slik hun gjør hver eneste sommer med venner fra København.

– Det er jo det hele ferien planlegges rundt. Alle, virkelig, alle jeg kjenner drar. Det blir jo veldig rart uten, sier Falk.

En festivaloransje kopp fra kafeen har funnet veien inn i hånden til Mikkel von Bülaw (18) på Hestetorvet i sentrum. Han deler en kaffestund med faren. I fjor var både far og sønn på Roskilde-festivalen med hver sin gjeng venner. For pappa Claus var det første gang.

– Festivalen er jo en helt avgjørende del av byens identitet, så det er klart jeg måtte oppleve det, sier den smilende dansken.

Det sies at Roskildes innbyggertall dobles den uken festivalen pågår. Hvert år opplever de fastboende at byen inntar festmodus, med alt av liv og røre det innebærer. Men ikke i år.

– Jeg klarer ikke lenger lese artikler om festivalen, uten å bli skikkelig lei meg. Det er som en kjærlighetssorg nå, sier Mikkel von Bülaw (18), som i år skulle besøke festivalen for tredje gang.

Han har bestemt seg for ikke å be om pengene tilbake for billetten, men heller benytte seg av tilbudet om å bytte den inn i en billett for neste år.

– Jeg gleder meg allerede til 2021, sukker han.

ROLIG: Lørdag ettermiddag er det god plass på Hestetorvet i Roskilde. Mikkel og Claus von Bülaw bruker tiden til litt prat. Foto: Annemor Larsen, VG

Utedo videre til skoler

Etter at avlysingen var et faktum, har ledelsen for Roskilde-festivalen bestemt seg for å hjelpe regionale institusjoner til å legge om til en drift som minimerer coronasmitte.

Alt av utendørs vasker, toaletter, bord og benker som ellers skulle blitt brukt av festglade ungdommer, blir nå levert videre til skoler og dagtilbud.

Når region Sjælland skal åpne et senter for å teste folk med symptomer for coronasmitte, vil den åpne festivalplassen vurderes brukt, fordi den har en rekke fordeler, skriver Roskilde Avis.

Plassen er relativt isolert, men likevel ikke langt unna Roskilde Sykehus, som nå er hovedsenter for behandling av covid-19-pasienter i regionen, argumenterer avisen.

– Nå når det ikke blir festival, hva annet hyggelig er det å finne på for tilreisende her i byen?, spør VG de fastboende.

– Vel ... det er ikke mye. Det ligger kongelige begravet i Domkirken her, men det er jo ikke særlig lystig. Og så finnes det et vikingmuseum, som gørr kjedelig!, sukker Claus von Bülaw (62).

TAP: En Roskilde-sommer uten festivalen kan bli ganske kjedelig, tror både far Claus von Bülaw (62) og sønnen Mikkel. Foto: Annemor Larsen, VG

Kveldssolen har lagt et oransje lys over festivalsletta. Her skal gresset få gro ganske uforstyrret nå, frem til 26. juni 2021.

Vennegjengen har ikke tenkt å gå hjem helt ennå. De fleste av dem har vært midlertidig permittert fra jobbene sine i over en måned.

De tar med resten av ølboksene og kortstokken opp til høyden med kunstinstallasjonen som staver det kollektive «ME WE» med store bokstaver.

– Egentlig tror jeg vi skal klare å kose oss i sommer også. Vi er tross alt unge. Vi finner på noe, smiler Sara van Deurs Petersen (20).

SAMMEN: Kunstneren Claudia Comtes skulptur ME WE skal «gi publikum mulighet for å skape nettopp det», skriver Roskilde-festivalen. Foto: Annemor Larsen, VG

Publisert: 22.04.20 kl. 09:36

