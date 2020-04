Parisere føler uro: «Jeg savner mormor og morfar»

PARIS/OSLO (VG) På hver sine måte prøver parisere å takle corona-situasjonen. Unge foreldre uten jobb, en to-åring som helst vil i barnehagen og eldre mennesker som bærer på frykt og redsel.

Harald Berg Sævereid

Kristofer Sandberg

Oppdatert nå nettopp

VG har møtt noen av dem i Rue de Belleville, i en østlig bydel av den franske hovedstaden.

Madeleine kryper opp på fanget til mamma. To-åringen vil ha det litt moro, leke tv-leken. Mamma Laure Cozic (37) plasserer en forseggjort eske over hodet på datteren, og vips så er Madeleine en sjarmerende tv-vertinne.

– Folk vil ut i det fine vårværet. Nyte selskap med familie, venner og naboer. Men det går ikke, vi får ikke lov. Når myndighetene har bestemt det, så er det for vårt eget beste, vi skjønner det. Vi innordner oss og spiller med. På den måten er vi med på å redde et liv hvert 8. minutt, ifølge det ekspertene sier på nyhetene, sier Laure Cozic.

HJEMMEKONTOR: Pappa Remi Grassian gjør jobben hjemmefra, mens mamma Laure Cozic er frilanser, men har fulltidsjobb med å holde lille Madeleine igang med konstruktive leker og rollespill. Foto: Kristofer Sandberg / Kristofer Sandberg

– Mareritt

– Jeg savner mormor og morfar. Jeg vil i barnehagen, men den er stengt, kommer det fra «tv-skjermen».

Mamma Laure og pappa Remi Grassian (36) smiler av datterens opptreden, men alvoret er ikke langt unna.

– Hvordan skal livet etter dette marerittet bli, hvor lenge skal det vare? Når skal jeg få jobbe igjen? spør Laure seg.

Hun er frilansgrafiker og illustratør, men har knapt noen oppdrag. Ektemannen Remi er heldigere og istand til å skaffe den lille familien inntekter.

les også Derfor økte dødstallene i Frankrike dramatisk

– Jeg har fast stilling som web-designer og jobber hjemmefra, sier han og legger ikke skjul på at situasjonen er vanskelig.

– Men slik er det for alle. Det føles som om vi er i en tunnell, innestengt uten muligheter for å slippe ut, sier pappa Remi, og legger til at alle ferieplaner er lagt på is.

– Det beste vi kan håpe på er kanskje noen feriedager på ettersommeren, sier han.

FRYKT: Foreldrene og Frankrikes økonomi, i den rekkefølge, er Elodie Gallois-Montbruns største bekymringer. - Et normalt liv er det jeg lengter mest etter, sier 37-åringen. Foto: Kristofer Sandberg / Kristofer Sandberg

Lengter etter normalt liv

Ute på gaten i Rue de Belleville treffer Elodie Gallois-Montbrun (37) som har stilt seg i kø for å gå inn til grønnsakshandleren. Hun jobber i filmbransjen og sier at hun har sluttet å se på tv-nyhetene.

– Jeg er ikke så redd for meg selv, men bekymringen for mine foreldre er stor. De sitter isolert i hjemmet sitt utenfor Paris. Vi snakker sammen på telefonen hver dag, men jeg savner å være sammen med dem. Men mest av alt frykter jeg for hvordan det skal gå med landet vårt, med økonomien i Frankrike. Herregud, som jeg lengter etter å kunne leve normalt igjen, sier Elodie.

Totalt er over 130.000 registrert smittet i Frankrike per søndag kveld. Nesten 14.500 er døde.

Borgermesteren i Paris, Ann Hidalgo, har bestemt at ingen parisere har lov å drive fysisk aktivitet i det offentlige rom melllom klokken ti på formiddagen og syv om kvelden.

Bare folk som er medlemmer av samme familie kan være sammen ute. Ved begravelser kan det ikke være flere enn 20 personer tilstede, det vil si bare femten fra familien, ettersom prest og begravelsesbyråets folk, blir regnet med.

Fikk hundebot

73 år gamle Josette Russ er på tur med hunden, Capitaine. Hun er opprørt. Forleden fikk hun ikke ta med seg Capitaine inn i butikken til slakteren.

– På en måte forstår jeg det, i dag var det en mann som gjorde det likevel. Politiet dukket opp og han fikk 135 euro (150 kroner, red. anm.) i bot. Men med alt som er ulovlig i disse dager, kan det føre tankene til slik det var da tyskerne styrte Paris under 2. verdenskrig, sier den eldre damen, og tar et godt grep om hundehalsbåndet.

LEI OG REDD: Josette Russ handler og passer hunden Capitaine på sin korte daglige utflukt. Hjemme sitter skuespillersønnen arbeids- og motløs. Franskmenn er som europeere flest i disse dager: de sliter. Foto: Kristofer Sandberg / Kristofer Sandberg

Capitaine betyr nesten like mye for henne som sønnen.

– Han er skuespiller og arbeidsløs, så sitter vi to sammen hjemme med begrenset mulighet for å komme oss ut. Handlerunden jeg foretar, er den eneste muligheten for å få litt frisk luft. Nå er våren kommet og jeg savner å kunne gå i parken, sier hun.

I tillegg til dårlige nyheter på tv, er 73-åringen mest redd for å falle.

– Jeg er fysisk svak og havner jeg på sykehus risikerer jeg å bli smittet, sier hun.

Publisert: 12.04.20 kl. 23:13 Oppdatert: 12.04.20 kl. 23:26

Mer om Paris Frankrike Frykt

Fra andre aviser