Coronasyk Boris Johnson fortsatt på sykehus

Statsminister Boris Johnson er mandag morgen fortsatt på sykehus for undersøkelser som følge av at han har vedvarende symptomer på covid-19.

Oppdatert nå nettopp

Innleggelsen skjedde søndag kveld, ti dager etter at han testet positivt for coronaviruset. Det bekrefter Downing Street overfor BBC.

Både de og Reuters melder at statsministeren tilbragte natten på sykehuset og at han fortsatt er innlagt på sykehus mandag morgen.

– Statsministeren vil gjennomgå tester ved sykehuset i dag, sier Robert Jenrick, statssekretær for boliger, samfunn og lokale myndigheter.

Han legger til at Johnson fortsatt leder regjeringen.

En talsperson for Johnson opplyste søndag kveld at statsministeren har «vedvarende symptomer» på coronavirus, deriblant feber.

– Etter råd fra sin lege er statsministeren i kveld blitt innlagt på sykehus for undersøkelser, sier en talskvinne ved statsministerens kontor til BBC.

Innleggelsen beskrives som et føre var-tiltak, snarere enn et nødtiltak, og statsministeren skal ifølge Sky News fremdeles lede regjeringen.

– Statsministeren takker helsepersonellet for deres harde arbeid og oppfordrer befolkningen til å fortsette å følge regjeringens råd om å holde seg hjemme, beskytte helsevesenet og redde liv, sier talskvinnen.

Her er Trumps 12 verste utsagn om corona:

les også Boris Johnson er smittet av coronaviruset

Isolasjon

– Det siste døgnet har jeg utviklet milde symptomer og testet positivt for coronaviruset. Jeg isolerer meg, men fortsetter å lede regjeringens innsats. Sammen skal vi overvinne dette, skrev Johnson selv på Twitter 27. mars.

Johnson har befunnet seg i isolasjon i statsministerboligen i Downing Street siden han testet positivt på viruset. Statsministeren ble testet for coronaviruset etter råd fra helsedirektør og professor Chris Witty, het det i en uttalelse fra statsministerens kontor, ifølge BBC.

les også Storbritannias helseminister advarer de som bryter smittevernregler

– Vi vil møtes igjen

Så langt er 48.436 mennesker i Storbritannia bekreftet smittet med coronaviruset, mens 4943 personer har mistet livet.

En time før statsminister Johnson ble sendt til sykehus, holdt dronning Elizabeth en tale til folket, der hun takket dem for at de følger myndighetenes råd om å holde seg hjemme.

– Bedre tider vil komme. Vi vil tilbringe tid med vennene våre igjen, vi vil se familien våre igjen, vi vil møtes igjen, sa monarken ifølge BBC.

Dronningens egen sønn prins Charles er blant de som har fått påvist viruset. Han er nå ute av selvisolasjon.

Gravid forlovede også syk

Boris Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds har også ligget til sengs den siste uken med covid-19-lignende symptomer. Symonds tvitret lørdag at hun er blitt bedre. Hun er ikke blitt testet for coronaviruset.

Hun skriver at det selvsagt er bekymringsfullt å være gravid og kanskje ha covid-19, men at hun stoler på legene, som sier at det er lite trolig at fostre blir utsatt for viruset og at det ikke er noe som tyder på at viruset vil føre til problemer for moren.

Publisert: 05.04.20 kl. 22:25 Oppdatert: 06.04.20 kl. 08:40

Fra andre aviser