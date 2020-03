UTMATTENDE DAGER: Ambulansearbeideren Phil Suarez på jobb i New York i forrige uke. Foto: Privat

Hjalp skadede 11. september: – Coronasmitten er mer skremmende enn alt annet jeg har sett

Hver dag hjelper Phil Suarez (49) mennesker som kjemper for livet i corona-herjede New York. Her forteller ambulansearbeideren om det han ser – og hvordan han prøver å bruke sin lange erfaring for ikke å miste fatningen.

Nå nettopp

– Det som skjer nå er enda mer skremmende enn alt annet jeg har sett, sier Phil Suarez til VG i et telefonintervju søndag kveld.

Og det han har sett er ikke rent lite:

Den 11. september 2001, for 19 år siden, var Suarez på jobb som ambulansearbeider i Midtown, Manhattan, da byen hans var under angrep. Han bidro med alt han kunne i timene og dagene som fulgte.

Deretter jobbet han for en humanitær organisasjon i Irak, gjennom USAs blodige invasjon. Deretter under det katastrofale jordskjelvet på Haiti i 2010 og siden i Pakistan. Slik har livet til newyorkeren vært de siste tiårene – han har reist fra katastrofe til katastrofe.

De aller siste ukene, som han har tilbrakt hjem i New York, har likevel vært annerledes enn alt annet han har opplevd gjennom sine 26 år som helsearbeider.

MOSUL, IRAK: Phil Suarez under et hjelpeprosjekt under den dødelige kampen om Mosul i 2017, da IS og den internasjonale koalisjonen drepte flere tusen mennesker i kampen om byen. Foto: Privat

Han forklarer hvorfor:

– Corona-smitten er en stille og usynlig drapsmann. I krigene jeg har vært i, kunne jeg ta en kalkulert risiko, jeg kunne vite hvor snikskytteren var og kunne beskytte meg. I jordskjelv og terror er alt mer fysisk og konkret, selv om det er grusomt. Men i denne corona-katastrofen kan vi ikke se fienden.

Han utdyper videre.

– Det er som corona-smitten spiller et ydmykende psykologisk spill med oss. Smitten kan være i kroppen din i to uker før den slår til. Selv friske føler symptomer, fordi vi alltid snakker om smitten og tenker på den, er det som om den kryper inn i hodene våre.

Som ambulansearbeider i New York, har Suarez gått inn i utallige hjem etter at syke har ringt 911 og bedt om hjelp.

Før corona-utbruddet ringte om lag 4000 mennesker til nødetaten på en gjennomsnittlig dag. Nå er antallet nesten doblet, med 7000 oppringninger daglig.

Delstaten New York er USAs episenter for pandemien. Ifølge Reuters var det søndag registrert nesten 60.000 tilfeller i New York, med ett dødsfall hvert sjette minutt i delstaten. Minst 1.026 er døde bare i New York.

– Systemet er helt overarbeidet og det blir bare mer presset for hver dag som går. Jeg ser også at sykdomstilfellene også blir mer og mer alvorlige, sier Suarez.

49-åringen sier at det er særlig de gamle han hjelper, som har alvorlige symptomer. Noen har allerede kollapset før han og kollegene kommer fram til dem. Noen kollapser på vei til sykehuset.

les også Fikk dødsbudskapet på «corona-hjemmet» i USA: Slik overlevde Geneva (90)

– I noen tilfeller ber vi også folk bare tar vare på seg selv hjemme, for sykehusene i New York kan være svært smittefarlige. Det er virkelig vanskelige vurderinger, sier han til VG.

De to siste dagene har Suarez hatt fri. Han, som alle andre hardt prøvede helsearbeidere, trenger en pause fra kaoset som omringer dem.

Kona jobber også i helsesektoren, og de prøver å unngå nyheter for å puste ut litt og tenke på andre ting.

– Viruset dominerer nå livene våre. Jeg forsøker å unngå sosiale medier og nyheter, i hvert fall i perioder, for å hindre at de dårlige nyhetene skal ta helt over hodet, sier han.

På tirsdag er han tilbake på jobb i New Yorks gater. Han er klart for å gi alt han har.

Suarez er bekymret for den globale utvikling.

Deler av familien hans bor i Europa, og han har i uke etter uke sett med skrekk på utviklingen der. Han er frustrert over de amerikanske myndighetenes respons.

– USA burde lyttet til rådene fra Europa før. Vi hadde tid til å forberede oss. Kina fortalte oss først hva som kunne skje. Deretter fortalte Italia oss hva som kunne skje. Ekspertene fortalte oss hva som var på vei. Likevel var vi ikke forberedt.

les også Nesten 1000 døde i Italia siste døgn – lege i «dødens by» advarer mot ny smittebølge

For å ta unna det store antall smittende pasienter i New York, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park. Guvernør Andrew Cuomo har også satt ned et forbud mot sammenkomster av alle størrelser, oppfordret alle til å holde seg hjemme og bedt folk holde avstand til hverandre.

Vi spør ambulansearbeideren om det er noe annet han ønsker å si til VGs lesere. Han tenker seg litt om.

– 11. september 2001 forandret verden. Vi snakket om verden før og etter angrepene. Det er åpenbart at verden vil være forandret etter pandemien. Vi vil snakke om før og etter corona.

Han avslutter:

– Det beste verdens borgere nå kan gjøre er å lytte til ekspertenes råd, gjøre det beste vi kan for å stoppe ytterligere spredning og ta vare på våre nærmeste.

Publisert: 30.03.20 kl. 20:27

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser