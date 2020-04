AVLYST: Det blir ikke noe Oktoberfest i München i år. Festivalen skulle ha funnet sted fra 19. september til 4. oktober. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

«Verdens største folkefest» avlyst

HANNOVER (VG) Oktoberfestivalen i München er avlyst på grunn av coronaepidemien, og det selv om Tysklands restriksjoner på forsamlinger foreløpig kun gjelder ut august.

Delstaten Bayerns ministerpresident Markus Söder bekreftet tirsdag formiddag det mange har fryktet: Det blir ikke noe Oktoberfest i München i år.

Den tradisjonsrike festivalen, betegnet som «verdens største folkefest», har de siste årene samlet rundt seks millioner mennesker fra hele verden over dagene den pågår, så skuffelsen er stor hos de mange tilhengerne.

Avlysningen betyr også et tap av de over ti milliarder kronene som Bayern tjener på arrangementet hvert år, skriver The Sun.

ØL: Vanligvis drikkes det øl over 16 dager i Bayerns hovedstad München. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Ekstra varsomhet

Forrige onsdag besluttet føderale og statlige myndigheter i Tyskland å forby store begivenheter til og med 31. august.

Festivalen skulle ha funnet sted fra 19. september til 4. oktober.

Likevel, eksperter og beslutningstagere i Bayern mener det vil være en for stor risiko å ta å gjennomføre festivalen i september, når det fortsatt er så mye usikkerhet rundt coronaepidemiens forløp.

– Selv med munnbind og avstand mellom folk, ville det være en for stor risiko å ta, sa Söder på pressekonferansen.

– Å leve med coronaviruset, betyr å leve varsomt, la han til, skriver Thelocal.de.

2016: Det var tomme benker ved forberedelsene til Oktoberfest i 2016. Men i år blir ikke benkene fylt av festglade mennesker. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Ikke første gang

Selv om festivalen har lang tradisjon, og har holdt åpent blant annet selv om trusselbildet i Tyskland gjorde mange redde, er det ikke første gang den avlyses.

Men det har vært ekstraordinære omstendigheter hver gang.

I 1854 og 1873 ble det ingen ølfestival på grunn av at koleraen herjet, skriver RTL. De to verdenskrigene, og inflasjonen i 1923, førte også en avlyst Oktoberfest.

Publisert: 21.04.20 kl. 13:17

