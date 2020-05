LEDER GLOBAL STUDIE: Direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, koordinerer WHO-studien som har som mål å avdekke om det er eksisterende legemidler som har effekt mot coronaviruset eller covid-19. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Forskningsdirektøren om «lovende» studie: – Det er for tidlig å konkludere

I en amerikansk, ikke-publisert studie, er det påvist lovende resultater for ebolamedisinen Remdesivir som behandling mot coronaviruset. – Dette er absolutt lovende, men vi trenger mer informasjon, sier forskningsdirektøren.

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

Ebolamedisinen Remdesivir har ifølge en ny, foreløpig ikke-publisert studie fra amerikanske National Institute of Health (NIH), påvist lovende resultater som behandling mot coronaviruset.

De foreløpige resultatene ble 29. april presentert av USAs smittevernekspert Anthony Fauci på en pressekonferanse med USAs president Donald Trump.

– På torsdag ble det publisert en studie fra Kina som ikke viste noen forskjell, og senere samme dag kom det en pressemelding fra NIH som indikerer at det er kortere sykehusinnleggelse med Remdesivir. De amerikanske tallene viser en større tendens til overlevelse, men dette kan være basert på tilfeldigheter, sier Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, til VG.

Han fortsetter:

– Det betyr at det er viktig å ha sikker kunnskap. Derfor er det behov for mer informasjon og mer data, forklarer Røttingen.

– Det er for tidlig å konkludere.

Røttingen leder for tiden en global legemiddelstudie som har som mål å avdekke om det er eksisterende legemidler som har effekt mot coronaviruset eller covid-19. En tredjedel får malariamedisinen hydroksyklorokin og en tredjedel får nevnte Remdesivir. Minst 22 norske sykehus deltar, og pasientene som deltar får samtidig tradisjonell behandling.

Røttingen: Flere pasienter må vurderes

Røttingen mener det viktigste er å prøve å finne legemidler som bidrar til økt overlevelse og som vil gjøre at færre trenger respiratorbehandling.

– Dette er selvsagt viktig for den enkelte, men også for kapasiteten til helsevesenet, sier han.

Hvor lang tid det tar før man kan slå fast at legemiddelet fungerer som behandling mot coronaviruset, er vanskelig å svare på.

– Vi må i alle fall ha dobbelt så mange pasienter som må vurderes. Kanskje fem ganger så mange, sier Røttingen.

Remdesivir ble opprinnelig utviklet for å behandle ebola, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere omtalt det som det «mest lovende» for å behandle covid-19.

WHO: Forskere fra hele verden samler informasjon om hvordan behandlinger påvirker overlevelsen til pasienter. Foto: Helge Mikalsen

Bidrag fra hele verden

Det er også WHO som har tatt initiativet til den internasjonale forskningsstudien Norge er med i. Forskere fra hele verden samler nå informasjon om hvordan disse behandlingene påvirker overlevelsen til pasientene, og hvor lenge de trenger intensivbehandling og innleggelse.

– Vi er opptatt av å fortsette den store studien som WHO koordinerer, og vi vil følge nøye med på de dataene som kommer fra studien, sier Røttingen.

Ønsket rask godkjenning av Remdesivir

USAs mattilsyn FDA har ifølge president Trump gitt legemiddelfirmaet Gilead en hastegodkjenning for legemiddelet Remdesivir, meldte Reuters fredag. Dette til tross for at det er faglig uenighet om effekten.

FDA har fra før gitt hastegodkjenning til bruk av hydroksyklorokin, etter at Trump gjentatte ganger har trukket det frem som en mulig behandling for covid-19-pasienter.

Enkelte studier tyder imidlertid på at dødsraten øker med bruk av dette legemiddelet, og noen endelige konklusjon om effektiviteten foreligger ikke.

Publisert: 02.05.20 kl. 14:55

