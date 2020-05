DØDE: Belly Mujinga døde av coronaviruset. Foto: Agnes Ntumba via AP

Ble spyttet på – døde to uker senere

Belly Mujinga (47) ble angrepet og spyttet på da hun var på jobb. To uker senere døde hun som følge av coronaviruset.

Mujinga jobbet med billetter på Victoria-stasjonen sentralt i London. 22. mars skal en mann som hevdet han var coronasmittet både hostet og spyttet på henne og en kollega, skriver The Guardian.

– Mannen spurte henne hva hun gjorde og hvorfor hun var der, hun svarte at de jobbet. Da sa mannen at han hadde viruset, og spyttet på dem, forteller Mujingas ektemann Lusamba Gode Katalay til avisen.

Mujinga var også mor til en 11 år gammel jente.

En talsmann for statsminister Boris Johnson omtaler angrepet som «avskyelig».

Dager senere skal både Mujinga og kollegaen hennes ha fått symptomer. 2. april ble Mujinga innlagt på sykehus og koblet til respirator.

– Det var siste gang jeg så henne, sier Katalay.

Han forteller at de snakket sammen via en video-app, men at han en dag ikke hørte noe mer fra henne.

– Jeg trodde kanskje hun sov, men så ringte en lege meg og fortalte at hun var død. Hun var en god person, en god mor og en god kone. Hun var en person som tok vare på alle rundt seg, sier han.

Politiet opplyser i en uttalelse at de etterforsker saken, og ønsker tips. Ifølge advokat Jenny Wiltshire, kan personen som spyttet på Mujinga i verste fall bli tiltalt for drap, skriver The Guardian.

Det er riktignok ikke kjent om Mujinga og kollegaen ble smittet av mannen. Det er noe også Wiltshire tror kan bli vanskelig å bevise, selv om de skulle finne ut hvem det er.

– Kunne forhindret det

Mujinga hadde pusteproblemer og var i risikogruppen, men måtte likevel jobbe i avgangshallen.

– De skulle ikke ha bedt henne jobbe i avgangshallen. Hun skulle ikke ha dødd under disse omstendighetene. Vi kunne forhindret det, om hun bare hadde hatt smittevernutstyr eller ble holdt inne istedenfor å være i avgangshallen, sier Mujingas kusine Agnes Ntumba til BBC.

I LONDON: Det var på Victoria-stasjonen i London Mujinga og hennes kollega ble spyttet på. Foto: WILL OLIVER / EPA

Ifølge The Guardian forteller Ntumba og en kollega at Mujinga hadde bedt om ikke å jobbe i avgangshallen uten smittevernutstyr. Videre hevder de at hun ble sendt tilbake på jobb selv etter hendelsen.

– Vi ønsker rettferdighet. De må finne ut hvem som gjorde dette. Selskapet må også kompensere familien, datteren hennes har ingen mor lenger. De burde beskytte de som er igjen, sier Ntumba til avisen.

Arbeidsgiver Govia Thameslink Railway sier sikkerheten til kundene og de ansatte er viktigst, og at de følger myndighetenes råd.

– Vi tar alle slike anklager ekstremt seriøst, og etterforsker dette, sier direktør Angie Doll, ifølge The Guardian.

På tidspunktet hendelsen fant sted var ikke britiske myndigheters råd å bruke munnbind, hevder selskapet. 10. mai gikk statsminister Boris Johnson ut og anbefalte bruk av munnbind for alle briter.

Ber om erstatning

Lederen for transportarbeiderens fagforening Manuel Cortes har nå bedt helseminister Matt Hancock om at erstatningen de etterlatte av helsearbeidere som dør som følge av pandemien får, også skal gjelde for andre yrker i «frontlinjen». Erstatningen er på rundt 750.000 kroner.

– Vi er sjokkerte og knust etter Bellys dødsfall. Hun er en av altfor mange arbeidere i «frontlinjen» som har mistet livet sitt til coronaviruset. Dessverre, men Belly er bare en av mange tragedier der barn mistet foreldrene sine, sier Cortes.

Publisert: 13.05.20 kl. 02:16

