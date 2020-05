ERKJENTE FBI-LØGN: Michael T. Flynn på vei ut av rettslokalet i Washington D.C. 18. desember 2018. Foto: Joshua Roberts / X01909

Dommer i Flynn-saken vil høre flere argumenter: – Et svært uvanlig steg

Dommeren som skal avgjøre om saken mot Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn henlegges inviterer utenforstående til å komme med synspunkter i saken.

Oppdatert nå nettopp

I forrige uke kunngjorde USAs justisdepartement at de vil henlegge saken mot Michael T. Flynn – tidligere sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus.

Nyheten kom to og et halvt år etter at Flynn sa seg skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland ved minst fire anledninger. Flynn har senere bedt om at denne tilståelsen trekkes.

Det er imidlertid den føderale dommeren Emmet G. Sullivan i Washington D.C. som skal ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt saken henlegges. Han gir nå uttrykk for at han ønsker mer informasjon før han tar en beslutning, skriver New York Times.

I en uttalelse natt til onsdag sier dommeren han vil sette opp tid til å få argumenter fra personer som ikke tilhører de involverte partene i saken, men som likevel kan ha en interesse i å få komme med sine synspunkter.

Dommerens avgjørelse omtales som uvanlig i flere amerikanske medier. CNNs jusekspert Elie Honig sier at han mener dommeren med dette signaliserer at han har flere spørsmål i saken, og at han ikke er helt klar for å skrive under på en henleggelse.

– Dette er et svært uvanlig steg for en føderal dommer, sier han til kanalen.

Blant dem som har uttrykt et ønske om å få komme til orde med sine synspunkter mot henleggelsen, er en gruppe tidligere statsadvokater i Watergate-saken, skriver The Hill.

Advarer mot forsinkelser

Advokatene til Michael T. Flynn er svært kritiske til at andre enn de involverte i saken får komme til orde, og advarer mot forsinkelser.

– Denne parodiske rettssaken har allerede gjort beslag på tre eller flere år av en uskyldig manns liv, og livene til hele hans familie. Flere forsinkelser og utgifter bør ikke tolereres, skriver de i en uttalelse.

Beslutningen fra justisdepartementet om å henlegge saken mot Flynn er kontroversiell, og aktor Brandon van Grack trakk seg fra sin stilling like før den ble kjent, skriver Washington Post.

Enkelte har også anklaget justisminister William Barr for å ha grepet inn i saken etter ønske fra president Donald Trump. Nesten 2000 tidligere ansatte i USAs justisdepartement og FBI signerte blant annet under et brev der de ber Barr si opp sin stilling.

Trump har flere ganger forsvart Flynn, og har uttalt at han er fornøyd med Justisdepartementets avgjørelse om å henlegge saken.

– Han er en uskyldig mann, sa Trump, samtidig som han kalte de som bidro til etterforskningen «menneskelig avskum».

Samarbeidet med Mueller-etterforskerne

Det var i forbindelse med Mueller-etterforskningen av Russlands påvirkning på det amerikanske valget i 2016 at Flynn innrømmet å ha løyet for FBI om sin kontakt med landet.

Flynn ble ifølge Guardian den første toppen i Det hvite hus som inngikk en avtale i Mueller-saken, og har siden delt informasjon med etterforskerne. På grunn av dette har det vært anbefalt at han slipper fengselsstraff.

Etter at påtalemyndigheten likevel valgte å anbefale en fengselsstraff på opp til seks måneder, trakk den tidligere sikkerhetsrådgiveren tilståelsen.

Publisert: 13.05.20 kl. 05:08 Oppdatert: 13.05.20 kl. 05:21

