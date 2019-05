FORRETNINGSMANN: Donald Trump fotografert foran et av sine helikoptre i New York i 1988. Foto: AP

New York Times: Trump tapte over én milliard dollar på ti år

Det sto dårligere til med businessimperiet til Donald Trump på 80- og 90-tallet enn det som tidligere har vært kjent, ifølge avisen New York Times. Tirsdag offentliggjorde de nye detaljer i presidentens skattehistorie.

Det pågår for tiden en heftig dragkamp mellom administrasjonen i USA og demokrater i kongressen, om hvorvidt sistnevnte skal få utlevert Trumps selvangivelser for de siste seks årene.

Finansminister Steven Mnuchin ga i går sitt endelige nei, men det er varslet at striden antagelig vil fortsette i rettsvesenet.

Trumps skattehistorikk har vært tema helt siden han først ble innsatt som president, og kritikere fikk vann på møllen etter New York Times’ avsløringer i høst. Her kommer det blant annet frem at Trump hjalp sin far med å unndra skatt gjennom sistnevntes eiendomsselskap på 90-tallet.

Nå kommer New York Times med nye avsløringer. Tirsdag offentliggjorde de tall som de mener gir det hittil mest detaljerte bildet av presidentens skattehistorie: Utskrifter av Trumps skatteinformasjon fra 1985 til 1994.

Røde tall

Informasjonen avisen har fått tyder på at den amerikanske presidenten, som har markedsført seg selv som en ekstremt suksessfull forretningsmann, har opplevd mange røde tall i sitt liv. Ifølge New York Times rapporterte Trump i 1985 å ha tapt 46,1 millioner amerikanske dollar på sine kjernevirksomheter – over 400 millioner norske kroner.

De skriver også at Trump, gjennom årene de har skaffet seg innsikt i, tapte mer og mer. I 1990 og 1991 tapte han over 250 millioner amerikanske dollar. Totalt skal presidenten ha tapt hele 1,17 milliarder amerikanske dollar i denne perioden, ifølge avisen – så mye at han ikke betalte inntektsskatt i mer enn to år fra 1985 til 1994. Beløpet tilsvarer i overkant av 10,2 milliarder norske kroner.

VÆR BEST: Donald Trump deltok tirsdag på et arrangement for å feire førstedame Melania Trumps kampanje «Be best». Foto: Reuters

Trumps advokat: Feil og unøyaktig

I et svar til New York Times, som avisen mottok lørdag forrige uke, skriver en av Trumps advokater, Charles J. Harder, at opplysningene avisen sitter på er feil og at avisens fremstilling «av presidentens selvangivelser og business for 30 år siden er unøyaktig».

Tirsdag sendte advokaten et nytt svar til avisen, hvor han la til at utskrifter fra skattevesenet før de fikk elektronisk saksbehandling er såpass unøyaktige at de ikke vil kunne gi et korrekt bilde av noen persons skattesituasjon.

New York Times har ikke fått tilgang til selve selvangivelsene til Trump, men de skriver at de har fått dataene fra noen som har tilgang til disse. De har så sammenlignet tallene med offisielle tall i databasen til USAs skattevesen, IRS, og funnet matchende tall her, skriver de.

IRS har en offentlig database som viser skatteinformasjon for dem som tjener mest i landet, men hvor identifiserende opplysninger er fjernet. Avisen skriver at de også har verifisert flere av funnene med andre offentlige dokumenter i tillegg til tallene fra sin tidligere avsløring i 2018.

