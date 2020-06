Reagerer kraftig på Trumps melding om 75-åring: – Vis litt anstendighet!

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at hendelsen som førte til at en 75-åring havnet på sykehus etter et møte med politiet, kan ha vært et planlagt spill.

Det får den demokratiske guvernøren Andrew Cuomo i delstaten New York, der hendelsen skjedde, til å reagere kraftig.

– Dersom han føler et øyeblikks anstendighet bør han unnskylde denne Twitter-meldingen. Det er fullstendig uakseptabelt. Mannen er fortsatt på sykehus! Vis litt anstendighet, vis litt medmenneskelighet, vis litt rettferdighet – du er USAs president.

Cuomo kom med beskjeden til Trump under en følelsesladet pressekonferanse tirsdag. Meldingen han viser til handler om hendelsen som skjedde i Buffalo i New York torsdag i forrige uke. Her ble en 75 år gammel mann dyttet av politiet under en demonstrasjon, og han havnet på sykehus med alvorlige skader. Hendelsen ble filmet, og publisert av flere medier, deriblant VG.

I en Twitter-melding publisert tirsdag, anklager Trump 75-åringen for å være en mulig Antifa-provokatør som drev med planlagt spill.

– 75 år gamle Martin Gugino ble skjøvet vekk etter tilsynelatende å ha fulgt med på politikommunikasjon for å kunne sette utstyret ut av spill. Jeg så hendelsen, han falt hardere enn han ble dyttet. Siktet seg inn på politiskanneren. Kan dette være planlagt?, skriver Trump blant annet på Twitter.

Antifa er ifølge AP en paraplybetegnelse på ulike militante venstreradikale grupper.

57 politimenn sa opp i protest

New York-guvernør Cuomo, som gikk hardt ut mot politibetjentene etter hendelsen, kaller Trumps melding hensynsløs.

– Du ser at han blir dyttet, du ser en 75 år gammel mann falle bakover og slå hodet i asfalten. Hva betyr det? Falt hardere enn han ble dyttet? Tror du blodet som kom ut av hodet hans var iscenesatt? Er det du mener? Du så blodet hans, sier Cuomo.

– Så hensynsløst, så uansvarlig, så slemt, så grovt!

De to politibetjentene som kan ses i videoen er blitt suspendert fra politiet etter hendelsen, og har blitt siktet for overfallet. De fikk imidlertid raskt støtte av kollegene sine, som valgte å si opp i protest.

– 57 trekker seg i avsky på grunn av behandlingen to av deres kolleger fikk. De gjorde bare det de fikk ordre om, sier John Evans i Buffalos politiorganisasjon til kanalen WGRZ.

De to politibetjentene sier seg ikke skyldige, ifølge nyhetsbyrået AP. Dersom de blir dømt, risikerer de fengsel i opp til syv år.

Mitt Romney: «Sjokkerende»

Også enkelte republikanere reagerer på Trumps anklager mot den 75 år gamle mannen. Utah-senator Mitt Romney – som var den eneste republikaneren som støttet demokratenes riksrettssak mot Donald Trump – kaller meldingen «sjokkerende», ifølge New York Times.

Den republikanske senatoren John Tune fra Sør-Dakota peker på at det ikke finnes fakta som bygger opp under anklagen.

– Dette er en alvorlig anklage som kun bør komme dersom den kan bygges opp med fakta og beviser. Det har jeg hittil ikke sett, sier han.

DEMONSTRERTE: Den republikanske senatoren Mitt Romney, som stilte mot Barack Obama i presidentvalget i 2012, deltok i demonstrasjonstog mot rasisme i Washington D.C. søndag. Foto: MITT ROMNEY / X02256

Alaska-senator Lisa Murkowski, som også tidligere har kritisert presidenten, sier ifølge ABC at Twitter-meldingen «ikke er bra».

– Jeg så den akkurat nå. Det gir absolutt ingen mening at vi heller bensin på bålet nå. Dette er ikke bra.

Senator Kevin Cramer fra Nord-Dakota sier at han selv ikke har sett Twitter-meldingen, og vil ikke svare på hvorvidt han mener Trump bør være mer forsiktig med hva han deler på sosiale medier, skriver NBC.

– Jeg vet ikke om presidenten bør være forsiktig eller ikke med hva han tvitrer, og jeg tror ikke Donald Trump kommer til å endre oppførsel, sier han.

Ingen Antifa-beviser

Trump-administrasjonen har gjentatte ganger beskyldt venstreradikale mennesker med tilknytning til Antifa for å stå bak uroen i landet den siste tiden. Justisminister William Barr sier til Fox at dette etterforskes grundig.

Ifølge New York Times er det svært vanskelig å tallfeste hvor mange av demonstrantene som hører til denne gruppen, men det skal være klart at de ikke utgjør noen ledende rolle i rasisme-opprøret.

Det er foreløpig heller ingenting som tyder på at 75-åringen som ble dyttet i Buffalo har tilknytning til denne gruppen. Venner beskriver ham som en fredsaktivist med tilknytning til ulike menneskerettighetsgrupper.

Det kan være den være den konservative TV-kanalen One America News Network (OANN), som også nevnes i presidentens Twitter-melding, som har fått ham inn på denne tanken. De publiserte tirsdag et innslag om at 75-åringen var en Antifa-provokatør, skriver New York Times.

Den aktuelle journalisten som laget innslaget, har ifølge Daily Beast tidligere arbeidet for det myndighetskontrollerte russiske nyhets-nettstedet Sputnik. Kanalens sjef Robert Herring skriver på Twitter at de vil komme med flere oppfølgere for å underbygge påstandene om at 75-åringen har bånd til Antifa.

Trumps stabssjef Mark Meadows ønsket ikke å kommentere Twitter-meldingen da han ble spurt av journalister i Det hvite hus tirsdag ettermiddag, skriver ABC.

Publisert: 10.06.20 kl. 02:46

