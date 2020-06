Sør-Korea: Nord-Korea har sprengt samarbeidskontor

Meldingene om eksplosjonen kommer etter at Kim Jong-uns søster truet med å ødelegge kontoret i en «tragisk scene» i en uttalelse. – En kraftfull beskjed hvis det stemmer, sier Nord-Korea-ekspert til VG.

Oppdatert nå nettopp

Samarbeidskontoret som skal være sprengt ligger i grensebyen Kaesong og åpnet for første gang i 2018.

Det er sett røyk fra området og en eksplosjon ble hørt tidligere i dag, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Ifølge BBC bekrefter også Sør-Koreas gjenforeningsdepartement at det har vært en eksplosjon ved samarbeidskontoret. Det er usikkert hvor store skadene er.









fullskjerm VISER RØYK: Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap har publisert dette bildet av området der eksplosjonen skal ha skjedd tirsdag.

Meldingene om eksplosjonen kommer etter Nord-Korea nylig har sagt at de vil kutte all sin kontakt med Sør-Korea, blant annet ved å begynne med å kutte telefonlinjene til nabolandet.

Nord-Korea har gjentatte ganger den siste tiden gått ut mot Sør-Korea og truet med å stenge et samarbeidskontor på grensen, i tillegg til andre prosjekter, dersom Sør-Korea ikke hindrer avhoppere i å sende informasjonsbrosjyrer til nord.

LES OGSÅ: VG besøkte det lukkede landet.

Nord-Korea-ekspert og tidligere direktør ved Nordic Institute of Asia Studies (NIAS) i København, Geir Helgesen, tror det nordkoreanske regimet står bak dersom det stemmer at det har vært en eksplosjon ved kontoret.

– Gitt at informasjonen er korrekt er det hvertfall ingen grunn til å tro at det er opposisjon eller dissidenter i Nord-Korea som har gjort det. Vi kan være ganske skråsikre på at det er regjeringen eller militæret som står bak, sier han til VG.

– Sterkt signal

Han sier det ikke bør tolkes som noen krigserklæring, men snarere et signal om at Nord-Korea er misfornøyde med utviklingen i forsoningssamtalene på halvøya.

– Hvis dette stemmer er det mer en voldsom demonstrasjon. «Vi driter i det samarbeidskontoret og er ikke interessert i de samtalene mer», er beskjeden de sender, sier eksperten.

les også VG i Nord-Korea: Da diktatorens halvbror ble drept

Han påpeker samtidig at de to landene har en tradisjon for å sende hverandre slike kraftfulle beskjeder, uten at det eskalerer særlig mer.

– De bruker et språk vi ikke er vant til her i vesten. Om de så skjeller hverandre ut, for eksempel når Nord-Korea truer Seoul, kan de en uke etterpå sitte og diskutere om de skal lage felles lag til olympiaden neste gang, påpeker han.

– Dette er et spill de har kjørt i mange år.

SKAL VÆRE SPRENGT: Dette bildet viser samarbeidskontoret i grensebyen Kaesong da det åpnet for første gang høsten 2018. Foto: KOREA POOL via YONHAP

Ballonger til besvær

I 2018 var Kim Jong-un den første nordkoreanske lederen som passerte grensen siden 1953 for møte den sørkoreanske ledere Moon Jae-in og komme til enighet om atomnedrustning.

Senere har Kim hatt flere møter med Moon og også USAs president Donald Trump, og flere tegn har pekt mot forsoning. I det siste har det imidlertid vært en forsuring etter at det er blitt sendt propaganda-ballonger fra Sør-Korea og over til nord.

Moon og hans regjering, som ønsker å normalisere forholdet til nord, har uttrykt motstand til ballongene og varslet at de vil rettsforfølge aktivistene som anklages for å ha sendt dem.

Helgesen sier imidlertid at man i Nord-Korea ikke forstår hvorfor ikke Moon griper inn direkte og stanser dem.

– Fra mine sørkoreanske kontakter som jobber for presidenten har jeg fått høre at man er litt lei seg og litt uforstående til hvorfor Nord-Korea ikke er med på gamet, at de ikke forstår at Moon er interessert i samarbeid og små skritt i riktig retning, sier han.

De to landene er teknisk sett fortsatt i krig ettersom det aldri kom noen fredsavtale da koreakrigen sluttet i 1953.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 16.06.20 kl. 09:21 Oppdatert: 16.06.20 kl. 10:54

Fra andre aviser