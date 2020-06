Nord-Korea sprengte samarbeidskontor: - En kraftfull beskjed

Nord-Korea sier de har fullstendig destruert samarbeidskontoret med Sør-Korea i Kaesong i en «mektig eksplosjon». – En kraftfull beskjed, sier Nord-Korea-ekspert til VG.

Samarbeidskontoret ligger i grensebyen Kaesong og åpnet for første gang i 2018.

Nyheten om at det er sprengt kommer kort tid etter at Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, truet med militæraksjon hvis Nord-Koreanske avhoppere ikke sluttet med propagandaballong-kampanjen mot nord.

KCNA skriver at kontoret ble sprengt for å «tvinge menneskelig avskum og de som har beskyttet det menneskelige avskummet til å betale for sine synder». Nord-Korea refererer til avhoppere som «menneskelig avskum».

– Klokken 14.50 ble samarbeidskontoret tragisk ødelagt med en mektig eksplosjon, heter det i den nordkoreanske uttalelsen.

fullskjerm VISER RØYK: Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap har publisert dette bildet av området der eksplosjonen skal ha skjedd tirsdag.

Sør-Korea så på

En video i svart-hvitt, offentliggjort av Sør-Koreas forsvarsdepartement, viser en stor eksplosjon som ser ut til å rive ned hele den fireetasjers bygningen. Det skriver Reuters.

Eksplosjonen ser også ut til å ha ført til at deler av et 15-etasjers høybygg i nærheten kollapset delvis. Bygget har tidligere vært boligfasiliteter for sørkoreanske tjenestemenn som var ansatt ved kontoret, som den siste tiden har vært stengt grunnet coronavirusfrykt.

Kontoret var det første av sitt slag og fungerte som en ambassade for de to rivaliserende landene. En sørkoreansk militærkilde sier til Reuters at det var tegn tidligere tirsdag på at Nord-Korea hadde planer om å gjennomføre sprengningen.

Han sier militæret så sprengningen live via overvåkningskameraer.

– Sterkt signal

Nord-Korea-ekspert og tidligere direktør ved Nordic Institute of Asia Studies (NIAS) i København, Geir Helgesen, sier sprengningen ikke bør tolkes som noen krigserklæring.

Snarere er det et signal om at Nord-Korea er misfornøyde med utviklingen i forsoningssamtalene på halvøya.

– Hvis dette stemmer er det mer en voldsom demonstrasjon. «Vi driter i det samarbeidskontoret og er ikke interessert i de samtalene mer», er beskjeden de sender, sier eksperten.

Han påpeker samtidig at de to landene har en tradisjon for å sende hverandre slike kraftfulle beskjeder, uten at det eskalerer særlig mer.

– De bruker et språk vi ikke er vant til her i vesten. Om de så skjeller hverandre ut, for eksempel når Nord-Korea truer Seoul, kan de en uke etterpå sitte og diskutere om de skal lage felles lag til olympiaden neste gang, påpeker han.

– Dette er et spill de har kjørt i mange år.

SKAL VÆRE SPRENGT: Dette bildet viser samarbeidskontoret i grensebyen Kaesong da det åpnet for første gang høsten 2018. Foto: KOREA POOL via YONHAP

Ballonger til besvær

I 2018 var Kim Jong-un den første nordkoreanske lederen som passerte grensen siden 1953 for møte den sørkoreanske ledere Moon Jae-in og komme til enighet om atomnedrustning.

Senere har Kim hatt flere møter med Moon og også USAs president Donald Trump, og flere tegn har pekt mot forsoning. I det siste har det imidlertid vært en forsuring etter at det er blitt sendt propaganda-ballonger fra Sør-Korea og over til nord.

Moon og hans regjering, som ønsker å normalisere forholdet til nord, har uttrykt motstand til ballongene og varslet at de vil rettsforfølge aktivistene som anklages for å ha sendt dem.

Helgesen sier imidlertid at man i Nord-Korea ikke forstår hvorfor ikke Moon griper inn direkte og stanser dem.

– Fra mine sørkoreanske kontakter som jobber for presidenten har jeg fått høre at man er litt lei seg og litt uforstående til hvorfor Nord-Korea ikke er med på gamet, at de ikke forstår at Moon er interessert i samarbeid og små skritt i riktig retning, sier han.

De to landene er teknisk sett fortsatt i krig ettersom det aldri kom noen fredsavtale da koreakrigen sluttet i 1953.

