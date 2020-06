Niesen til drapsoffer: - Onkel ble ikke skutt forgjeves

Kona til Rayshard Brooks som fredag ble skutt og drept av politiet i Atlanta krever nå at de to politimennene bak pågripelsen blir fengslet.

Oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 17.30 mandag ettermiddag møtte Brooks’ familie pressen sammen med sin advokat. En stor del av Brooks nære familie inn og stilte seg opp bak advokat Justin Miller som åpnet pressekonferansen.

– Min onkel ble skutt og min største frykt ble virkelighet. Han var en onkel jeg kunne stole på. Vi er begge 27 år og ingen som går på denne jorden skal blir skutt som 27-åring. Men min onkel ble ikke skutt forgjeves. Hans liv gjelder, sier Brooks niese Chasty Evans gråtkvalt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

En annen av Brooks’ nieser tok også mikrofonen.

– Får ikke min beste venn tilbake

– Hvor mange flere protester må til for at ikke din onkel, din venn, din partner eller din venn skal bli skutt. Vi trenger rettferdighet for Rayshard, sa hun.

En av Brooks andre advokater, Chris Stuart tok opp den motstanden som demonstrantene føler under «Black Lives Matter»-protestene.

– Hvorfor er det så farlig og provoserende at svarte amerikanere står opp for politibrutalitet i USA, spør han.

Raychards kone Tomika Miller takket alle som hadde stilt opp for familien.

– Jeg får ikke mannen min tilbake. Jeg får ikke min beste venn tilbake. Min datter blir ikke lenger tatt med på svømmetrening av pappaen sin, sier hun mens hun holder datteren sin i armen.

DREPT AV POLITIET: Rayshard Brooks (27). Foto: STEWART TRIAL ATTORNEYS

– Smilte alltid

– Han var alltid lykkelig, han smilte alltid. Nå er jeg lei meg for at jeg ikke fikk mulighet til å fortelle Rayshard hvor mye jeg elsket han. Livet skulle ikke være slik, sa en fetter som grep ordet.

Pressekonferansen endte med at en av Rayshards smannlige slektninger fikk et høylytt følelsesutbrudd og familien forlot rommet.

Advokat Justin Miller gikk da opp til mikrofonen og gråtkvalt avsluttet han pressemøtet.

– Det er trist, men jeg kommer nok til å stå her for en ny pressekonferanse om en måned, sa han og hintet derved til at han i fremtiden ville representere flere ofre for politiskytinger.

Drept på p-plass

27 år gamle Rayshard Brooks ble fredag skutt og drept under en pågripelse på parkeringsplassen utenfor fastfood-restauranten Wendy’s i Atlanta, Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner i en by der det allerede demonstreres mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Nå krever kona til Brooks at de to politimennene som deltok i pågripelsen av Brooks skal arresteres, i følge CNN.

– Rayshard Brooks er alle. Akkurat som George (Floyd, journ. anm.). Vi er alle folk, vi er alle barn av Gud. Alle burde føle smerten til dem som mistet livet i meningsløsheten som har tatt overhånd hos autoritetene, sier Brooks kone Tomika Miller, til CBS This Morning.

I FYLL FYR: Demonstranter satte natt til søndag fyr på fastfood-restauranten Wendy’s i Atlanta. Her ble afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks (27) skutt og drept av politiet fredag Foto: AP

Politimannen som skjøt Rayshard Brooks ble avskjediget i etterkant av skytingen og allerede på lørdag kunngjorde Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms at byens politisjef Erika Shields hadde valgt å trekke seg.

Det har vært kraftige protester og demonstrasjoner i Atlanta i hele helgen etter drapet på Brooks. Lørdag samlet 150 mennesker seg foran fastfood-restauranten hvor drapet skjedde og i løpet av kvelden satte demonstranter fyr på restauranten.

Slik ble han drept

Bakgrunnen for pågripelsen var en melding til politiet fredag kveld. Meldingen var at Rayshard Brooks hadde sovnet i bilen sin i køen til drive-in-delen av Wendy’s, og således blokkerte for de andre kundene i køen.

Da politiet kom til stede gjennomførte de en promilletest, som Brooks ikke besto, ifølge The Washington Post som siterer politirapporten. Politiet forsøkte da å pågripe ham, men Brooks skal ha satt seg til motverge, og ifølge politiet ble situasjonen aggressiv.

Georgia Bureau of Investigation (GBI), som skal etterforske saken, har undersøkt en overvåkningsvideo fra hendelsen. De skriver i en uttalelse at Brooks skal ha fått tak i en av politimennenes elektrosjokkvåpen som han forsøkte å flykte med.

Da politiet fulgte etter til fots, snudde Brooks seg og rettet våpenet mot en av politibetjentene, som da trakk våpenet sitt og skjøt ham. Han døde av skadene på et sykehus i byen, etter å ha blitt operert.

Publisert: 15.06.20 kl. 17:05 Oppdatert: 15.06.20 kl. 18:18

Les også

Fra andre aviser