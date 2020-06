Foto: Hackney Police

To britiske politifolk angrepet i London

I en video som sirkulerer på sosiale medier blir en politimann omringet og sparket av flere mennesker. Angrepet har skapt sterke reaksjoner. – Vi er ikke samfunnets boksesekker, sier Ken Marsh, leder ved London-politiets fagforening, ifølge CNN.

En video som sirkulerer på sosiale medier viser at en politimann blir presset mot bakken og sparket av flere mennesker som omringer ham, før en kvinnelig betjent griper inn.

Hendelsen er omtalt av flere medier, blant annet CNN.

NTB skriver at innenriksminister Priti Patel omtaler angrepet som «kvalmende, sjokkerende og skammelig».

– Angrep på vårt politi vil ikke bli tolerert, sier London-ordfører Sadiq Khan, ifølge CNN.

Angrepet da de skulle gjøre en arrestasjon

Angrepet kommer i kjølvannet av omfattende demonstrasjoner mot rasisme og politivold etter George Floyds dødsfall i USA, men det er uklart om hendelsen har noen tilknytning til dette.

De fleste demonstrasjonene i Storbritannia har vært fredelige, men det har også vært enkelte sammenstøt mellom aktivister og politi.

VG kjenner ikke til foranledningen for angrepet, men politiet opplyser til CNN at hendelsen begynte med at to tjenestemenn på patrulje ble oppsøkt av personer som sa de hadde blitt angrepet og pekte ut dem som skal ha stått bak.

– Det ble et basketak da en av mennene satte seg til motverge. Et antall andre personer ble involvert da tjenestemannen havnet i bakken, legger de til.

Marcus Barnett fra politiet i Hackney sier i en video på Twitter at de to politibetjentene ble angrepet da de skulle gjøre en arrestasjon. Han omtaler angrepet som «uakseptabelt».

Politifolkene fikk mindre skader.

Barnett sier politifolkene som var utsatt for angrepet har det bra, men at de og kollegene er sjokkert over hendelsen.

Nå etterforskes hendelsen videre, ifølge Barnett.

– Å angripe politibetjenter i London eller noe annet sted vil aldri bli akseptabelt, sier han.

London-politiet opplyser torsdag at to menn på henholdsvis 20 og 38 år er pågrepet, mistenkt for å ha overfalt politiet.

– Vi er ikke samfunnets boksesekker, sier Ken Marsh, leder ved London-politiets fagforening, ifølge CNN.

