BEKLAGER: Mark A. Milley i uniform, foran går Donald Trump. Foto: Patrick Semansky / AP

USAs forsvarssjef beklager etter Trump-bilder: – Jeg skulle ikke vært der

Toppgeneralen Mark A. Milley forteller at han angrer på at han gikk sammen med president Donald Trump gjennom Lafayette Square.

Oppdatert nå nettopp

Det melder New York Times.

Milley ble avbildet sammen med Donald Trump på Lafayette Square i Washington i starten av juni. Rett etter at politi hadde ryddet plassen for demonstranter.

For å spre demonstrantene i nærheten, avfyrte politiet tåregass og gummikuler mot folkemengden for å klargjøre veien for presidenten og hans følge, slik at de kunne komme seg uhindret frem til en kirke i nærheten for en fotoseanse. Dette følget var Milley en del av.

– Jeg beklager, jeg skulle ikke ha vært der. Det at jeg var tilstede i det øyeblikket og i det miljøet, skapte et inntrykk av at militæret er involvert i den nasjonale politikken, sier Milley i en video ifølge New York Times.

Milleys offisielle tittel er «Chairman of the Joint Chiefs of Staff», noe som kan oversettes til forsvarssjef på norsk. Milley er sjef for den amerikanske hæren.

RYDDET: Politi hadde ryddet plassen for demonstranter. Foto: TOM BRENNER, Reuters

Trump ble i etterkant av den aktuelle bildesekvensen kraftig kritisert, og den demokratiske delen av Kongressen gikk til frontalangrep.

Selv tok USA-presidenten til Twitter for å svare på kritikken.

– Washington D.C. var det tryggeste stedet i hele verden i går kveld.

– Dere tar feil! Hvis demonstrantene var så fredelige, hvorfor satte de da fyr på kirken kvelden før? Folk likte min spasertur til det historiske gudshuset, skrev Trump på Twitter.

VG oppdaterer saken!

BIBEL: Donald Trump holdt opp en bibel foran St. John's Church. Foto: Patrick Semansky, AP

Publisert: 11.06.20 kl. 16:01 Oppdatert: 11.06.20 kl. 17:18

Mer om Donald Trump USA

Fra andre aviser