9. Den sentralafrikanske republikk

En fjerdedel av befolkning er fremdeles på flukt etter at president Fancois Bozize ble styrtet i 2013. En fredsavtale som ble signert i februar 2019 førte til at en ny regjering ble dannet. Til tross for dette fortsatte væpnede grupper å utsette sivile for alvorlige menneskerettighetsbrudd i løpet av året.