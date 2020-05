UTSATT: En jente i Moria-leiren forsøker å beskytte seg mot coronaviruset med et hjemmelagd munnbind. Leveforholdene gjør beboerne spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av corona. Bildet er tatt 2. april. Foto: ELIAS MARCOU / Reuters

Strid om Moria-barna: – Tøffere enn noen gang i leiren

Mens regjeringen diskuterer om Norge skal ta imot sårbare barn fra Moria, rykker coronaviruset stadig nærmere den overfylte skrekkleiren. Der har fraværet av internasjonale organisasjoner ført til mer vold og usikkerhet.

– Det haster med å evakuere de aller mest sårbare, de gamle, de syke og alle de foreldreløse barna, sier Deen Mohammed Alizadah over telefon til VG.

Den afghanske 30-åringen har vært i den nå beryktede Moria-leiren på den greske øya Lesvos i seks måneder. Hver dag ser han hvordan den desperate situasjonen for menneskene i leiren utvikler seg.

Selv om han selv har det vanskelig, mener han andre enn ham selv nå må prioriteres først.

– Vi er glade for at flere europeiske land nå har et økt fokus på leiren, men det haster. Evakueringen må begynne før viruset angriper leiren. Da vil situasjonen raskt komme ut av kontroll, sier han.

LÆRER ANDRE: Deen Mohammed Alizadah lærer andre flyktninger og migranter om smittefare og smittevern. Foto: Privat

Solberg-regjeringen klarer ikke bli enige om den skal hente mindreårige fra Moria. 1600 sårbare barn skal få et nytt hjem i Europa. Ti land har allerede sagt ja til å ta noen av dem imot.

KrF og Venstre vil ta imot barna til Norge, mens Høyre avventer at EU skal komme med en felles europeisk løsning. KrF vurderer å bryte med regjeringen, melder Dagbladet. Det går mot en spennende dag på Stortinget tirsdag, da to betente saker skal avgjøres: Moria og bioteknologi.

Disse landene har sagt ja Tyskland, Finland, Luxembourg, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal. Vis mer

Samtidig som den politiske diskusjonen pågår for fullt i Norge og EU, nærmer coronaviruset seg Moria-leirens 20.000 beboere.

I forrige uke fikk Lesvos påvist sine første tilfeller av coronavirus blant migranter, da 70 asylsøkere ankom i båt fra Tyrkia. Blant dem testet to personer positivt for corona, ifølge The Guardian. Alle de nyankomne sitter nå i obligatorisk karantene. Tidligere har seks personer blant lokalbefolkningen på øya blitt smittet.

Forsøker å stoppe viruset selv

Humanitære organisasjoner har advart mot hvilket skrekkscenario som kan oppstå hvis viruset trenger inn i den overfylte Moria-leiren, der hygieneforholdene er prekære og det ikke er plass til å holde avstand.

30-åringen Deen Mohammed Alizadah har sammen med vennene dannet en gruppe de kaller «Moria Corona Awareness team». Gruppen, som består av flyktninger i leiren, forteller de andre beboerne om smittefaren, om viktigheten av å vaske hendene og holde mest mulig avstand.

– Det er vannmangel i leiren, så det er vanskelig å få vasket hendene så mye som er anbefalt. I tillegg er det umulig med sosial distanse. Forholdene blir bare verre her, sier han til VG.

CORONA-GRUPPE: «Moria Corona Awareness Team» jobber dag ut og dag inn for at smitten ikke skal nå Moria – og for at beboerne skal være forberedt hvis det skjer. Foto: Privat

Slåsskamper og knivstikking

Levestandarden har ført til at mange barn og voksne har sykdommer som gjør dem ekstra utsatt for corona.

– Slik det beskrives, er det tøffere enn noen gang i leiren nå.

Det forteller Trude Jacobsen, generalsekretær i den frivillige organisasjonen Dråpen i havet, som får mange meldinger av flyktningene i Moria.

Det har vært begrenset med tilstedeværelse av humanitære organisasjoner, vakthold og medisinsk hjelp i Moria under pandemien. Inntil nylig var det portforbud i leiren, der ingen fikk komme hverken inn eller ut.

– Det har oppstått veldig mange interne konflikter nå, med slåsskamper på kveldstid og knivstikkinger, sier Jacobsen.

FRIVILLIG: Trude Jacobsen har jobbet som frivillig på Lesvos i mange år, og driver organisasjonen Dråpen i havet. Her holder hun en tre uker gammel baby fra Syria høsten 2015. Foto: Privat

«Føler seg spesielt glemt under krisen»

Før pleide de enslige mindreårige i leiren å ha tilbud om en rekke aktiviteter, men nå er de i stor grad overlatt til seg selv, forteller Jacobsen.

– Folk lever i uvisshet. Vi hører dem si at de føler seg glemt av Europa, spesielt i denne krisen her. Når andre har hatt nok av seg selv blir ikke forholdene bedre i leiren.

– Nylig fikk jeg melding av en beboer, som skrev: «Det verste er å høre barnas desperate skrik om natten». Mange har traumer og mareritt. Jeg har hørt om foreldre som ikke tør å sove selv fordi de må holde seg våkne for å passe på barna, sier Jacobsen.

Hun oppfordrer regjeringen til å ta imot Moria-barna.

– Norges unnskyldning har hele tiden vært at den venter på en felles europeisk løsning, men nå er det så mange i Europa som faktisk gjør noe. Norge kan ikke sitte på sidelinjen, men bør være med på dette.

Publisert: 20.05.20 kl. 18:28

