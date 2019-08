ENDRER REGLENE: En besøkende tar et bilde av den historiske gamlebyen i Jiddah, Saudi-Arabia. Foto: Amr Nabil / AP

Saudi-Arabia endrer reiseregler for kvinner

Saudi-Arabia gjør det nå mulig for kvinner over 21 år å få utstedt pass og reise utenlands, uten at de må ha tillatelse fra en mann.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Pass vil bli gitt til alle saudiarabiske statsborgere som sender inn søknad, skriver den statlige avisen Umm Al-Qura, som siterer regjeringen.

Også andre regelendringer er blitt gjort for kvinner i landet, melder Reuters.

VG-serie: Saudi-Arabias kvinner

De kan nå for første gang ha rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsel, få utstedt offisielle familiedokumenter og være verge for mindreårige barn. Tidligere har dette kun vært forbeholdt mannen.

les også Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

Kvinneaktivister rapporterer om tortur

Det erkekonservative muslimske kongedømmet har gjort flere regelendringer for kvinner i landet de siste årene.

For to år siden kunne kvinner i landet for første gang kjøre bil og dra på fotballkamper.

Fikk du med deg? Kvinner kjører bil for første gang i Saudi-Arabia

Den unge, fremadstormende kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman har forsøkt å fremstille seg selv som en sosial reformist. Etter drapet på Jamal Khashoggi har dette imaget imidlertid blitt vanskelig å selge internasjonalt.

Saudi-Arabia har det siste året blitt sterkt kritisert for fengslingen av flere profilerte kvinneaktivister. En rapport fra Amnesty og andre organisasjoner viser at de er blitt pisket, kledd nakne og seksuelt trakassert.

Se dokumentar på VG+: Med skjult kamera i Saudi-Arabia

– Mange politiske ledere og forretningsfolk i Vesten har latt seg lure, eller ønsker å la seg lure, har den tidligere offiseren i Saudi-Arabias flystyrker, Yahya Assiri tidligere sagt til VG.

les også Nicki Minaj får menneskerettighets-kritikk

Kvinnene i landet har fortsatt svært begrensede rettigheter. Blant annet slår saudiarabisk lov fortsatt fast at kvinner må ha tillatelse fra en mannlig «beskytter» til å gjøre en rekke ting, som for eksempel å ta utdanning.

Publisert: 02.08.19 kl. 01:04