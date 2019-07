MØTTE TILHENGERNE: Til jubel fra tilhengerne, sa Donald Trump under Trumps valgkamparrangement i Greenville i North Carolina at de fire kongresskvinnene kan forlate landet. Foto: Jonathan Drake, Reuters/ NTB scanpix

Trump «ikke fornøyd» etter at tilhengere ropte «send henne tilbake»: – Jeg er uenig

Donald Trump har fått massiv kritikk etter tilhengernes rop under hans valgkamparrangement. Nå hevder han at han prøvde å stoppe det.

– Dette er noe av det mest skremmende jeg har sett i politikken, skrev tidligere president Barack Obamas talerskriver, Jon Favreau, på Twitter etter Donald Trumps valgkamparrangement i Greenville i North Carolina natt til torsdag norsk tid.

Under arrangementet fortsatt USAs president det verbale angrepet mot fire kongresskvinnene, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Til tross for å ha blitt kritisert for å komme med rasistiske utsagn, sa Trump blant annet at kvinnene kunne forlate landet, dersom de ikke liker det.

Presidenten gikk spesielt hardt ut mot representanten fra Minesota, Ilhan Omar, som kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn.

Under arrangementet ropte tilhengerne:

– Send henne tilbake! Send henne tilbake!

Torsdag kveld norsk tid skriver nyhetsbyrået AFP at Trump «ikke er fornøyd» med tilhengernes rop under arrangementet.

– Jeg er ikke fornøyd med det. Jeg er uenig, skal Trump ha uttalt, melder nyhetsbyrået.

Allerede søndag oppfordret Trump de kvinnelige kongressmedlemmene til å reise tilbake for å hjelpe til med å fikse «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra».

Under arrangementet advarte Trump mot at de fire kongresskvinnene mante frem en «farlig og voldelig hard venstreside», skriver CNN.

Demokratene reagerer

Etter rallyet svarte Omar på Twitter med å sitere diktet «Still I Rise» av den amerikanske forfatteren og poeten, Maya Angelou.

Men det som utspilte seg på valgkamparrangement har fått flere til å reagere med avsky. Den demokratiske presidentkandidaten senator Kamala Harris går hardt ut mot presidenten på Twitter, og sier det er på tide at han går av:

– Det er avskyelig. Det er pysete. Det er fremmedfiendtlig. Det er rasistisk. Det besudler presidentens kontor, skriver hun.

Også Presidentkandidat og tidligere visepresident, Joe Biden, reagerer også kraftig på presidents oppførsel og utsagn og skriver på Twitter at «dette er Vårt Land: De forente amerikanske stater» og at det amerikanske folket kommer til å stemme Trump ut av Det hvite hus.

– Vi har hørt dette før gjennom historien, men det har ingen ting å gjøre i Amerika i 2019. Det er tydelig at Donald Trump prøver å dele oss inn etter rase og kjønn. Det er umoralsk. Barna våre hører etter, skriver han.

Kvalmt

Heller ikke alle republikanere er like begeistret for Trumps utsagn. Den republikanske representanten for Illinois, Adam Kinzinger, reagerer med avsky, og skriver på Twitter at ropet fra Trump tilhengeren «ville ha sendt frysninger ned ryggene på forfedrene våre».

– Jeg er sterkt uenig med venstreekstremister og har blitt kvalm av tonen deres. I dag våknet jeg like kvalm.

Også i Norge har Trumps utsagn gitt reaksjoner:

– Ropekonkurransen i USA om de fire fargede kongresskvinnene er blitt så stygg, at det er vanskelig å se at det kan ende godt. Når Ilhan Omar blir møtt med «send her back» istedenfor «jeg er uenig med deg, fordi ...» så er det både farlig for demokratiet og livet hennes/ andre som henne, skriver nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Rasismeanklager

Dette skjer etter at Trump har blitt anklaget for å komme med rasistiske ytringer på Twitter, og at det i Representantenes hus i den amerikanske kongressen ble stemte mot et forslag om å stille presidenten for riksrett etter uttalelsene mot kongresskvinnene på Twitter.

Mandag denne uken snakket Omar ut om Trumps Twitter-meldinger:

Trump har tidligere forsvart Twitter-meldingene og sagt at han «ikke har rasistisk bein i kroppen».

CNNs president historiker, Timothy Naftali, sa på programmet «Anderson Cooper 360» på kanalen, at dette ikke er første gang det har vært sittet en rasistisk president i Det hvite hus.

– Vi har hatt rasistiske presidenter, men de har ikke gitt uttrykk for rasismen som statsoverhode, slik som Donald Trump gjør, sa Naftali.