Iran har tatt utenlandsk oljetanker

Iranske styrker har tatt en utenlandsk oljetanker med en besetning på tolv personer om bord.

Oppdatert nå nettopp

Revolusjonsgarden i Iran har tatt en «utenlandsk» tanker i arrest, skriver AP.

Det er en statlig iransk TV- kanal som melder om nyheten.

Oljetankeren er mistenkt for å ha smuglet en million liter olje. Om bord er en besetning på 12 personer.

Myndighetene mener tankeren smuglet olje fra iranske smuglere til utenlandske kunder, og ble avskåret sør for øyen Larak i Hormuzstredet.

UD sier de ikke er kjent med noen norsk tilknytning til denne oljetankeren.

Ikke identifisert

Oljetankeren, MT Riah, som seilte under Panama sitt flagg, stoppet å gi fra seg signaler på sin lokasjon natt til søndag, nær Qeshm Islands, hvor revolusjonsgarden har sin base.

Den iranske TV- kanalen har ikke identifisert tankeren.

Spent USA- Iran- situasjon

Det er økende uro i regionen over hva som kan ha skjedd. De siste signalene tyder på at tankeren Riah hadde en kurs som pekte mot Iran, men om skipet er tvunget dit, eller utsatt for noen form for sabotasjeaksjon, er foreløpig spekulasjoner.

Det har den siste tiden vært flere anslag mot tankere, en gjenspeiling av den spente situasjonen som hersker mellom Iran og USA.

I går uttalte en talsperson for Irans utenriksminister at Iran hadde hjulpet en utenlandsk oljetanker med problemer.

Benekter å ha tatt oljetankeren

Det iranske halvoffisielle nyhetsbyrået Fars sier den islamske revolusjonsgarden (IRGC) tok oljetankeren i bakholdsangrep, noe dem selv benekter, skriver CNN.

Publisert: 18.07.19 kl. 12:51 Oppdatert: 18.07.19 kl. 13:22