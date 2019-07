VIL BESKYTTE SKIP: En oljetanker står i brann utenfor Oman ved Persiabukta. Flere sabotasjeaksjoner mot skip i området har fått USA til å foreslå en internasjonal koalisjon for å beskytte skipstrafikken. Også Norge er blitt bedt om å delta. Men foreløpig stiller viktige allierte seg avventende. Foto: AP / NTB scanpix

USA sliter med å samle støtte til operasjon i Persiabukta

USAs allierte er tilbakeholdne med å støtte en koalisjon i Persiabukta for å beskytte skipstrafikken. Frykten er at dette kan eskalere konflikten med Iran.

NTB-Bibiana Piene

Nå nettopp

USA har sendt en forespørsel til en rekke land, deriblant Norge, om å delta i en koalisjon med mål om å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Bakgrunnen er at flere oljetankere har blitt utsatt for sabotasje i området.

Iran, som er i en eskalerende konflikt med USA, er blitt pekt ut som den ansvarlige part, noe landet benekter.

Spenningen økte ytterligere torsdag da den iranske Revolusjonsgarden tok en utenlandsk oljetanker som de hevder smuglet iransk olje, i arrest.

Avvisende

Så langt har både Frankrike, Storbritannia og Kina stilt seg avvisende til å delta i aksjonen, trass i amerikanske forsikringer om at det ikke handler om en militær koalisjon, skriver Reuters.

I Frankrike, som har en marinebase i De forente arabiske emirater, anses planen som kontraproduktiv fordi en slik aksjon kan bidra til å eskalere spenningen mellom Vesten og Iran, sier en tjenestemann til nyhetsbyrået.

En høytstående britisk tjenestemann sier at en slik koalisjon uansett ikke vil greie å eskortere alle skipene, et syn som deles av en rekke andre land, ifølge Reuters. En vestlig diplomat i Kina sier det er «null sjanse» for at Kina vil støtte en slik koalisjon.

Norge: – Vet for lite

Norske myndigheter mottok forespørselen fra USA 26. juni, men problemet er at man ikke helt vet hva den konkret innebærer, får NTB opplyst i Utenriksdepartementet.

– Det foreligger for tiden ingen detaljer om organisering eller mandat for en slik mekanisme. Vår tilbakemelding til USA har vært at det er positivt med forslag om internasjonalt samarbeid for å styrke sikkerheten for skipsfart, men at vi har behov for mer informasjon før vi kan behandle forespørselen, sier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Så langt har Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget stilt seg positive, mens utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overfor NRK har beskrevet saken som «et positivt initiativ fra USA».

Advarer

Mens KrFs Knut Arild Hareide, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik har advart mot å delta i en slik koalisjon, er partiets regjeringsmedlemmer ikke like tydelige.

– Det er for tidlig å konkludere hva Norge skal gjøre. Vi har en stolt tradisjon i å gjøre selvstendige vurderinger i slike spørsmål, og det må vi gjøre nå også, sier KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er for tidlig å si noe om hva Venstre vil mene:

– For Norge har alltid sikkerhet for skipsfarten vært viktig. Når det gjelder disse initiativene, er det for tidlig å uttale seg før vi vet mer, uttalte hun til Dagbladet tidligere denne uka.

