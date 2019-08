Drama i Sydney: Overmannet knivmann med stoler

En kvinne er drept og en annen kvinne er kjørt til sykehus etter at en knivmann gikk amok i sentrum av Sydney. Snarrådige og modige tilskuere klarte å overmanne mannen ved hjelp av cafestoler og en plastkasse.

Det ble slått full alarm i den australske hovedstaden da politiet fikk melding om at en mann i 20-årene, viftende med en kniv gikk rundt sentralt i den australske byen tirsdag morgen norsk tid, skriver The Sydney Morning Herald.

Ifølge politiet i New South Wales skal mannen ha forsøkt å knivstikke flere folk. Et øyevitne sier at mannen hadde en 30 cm lang kjøkkenkniv og at han jaget flere personer gjennom en travel bydel med mange kontorer.

Bilder kringkastet av australske medier viser en mann som hopper på taket til en bil, vifter med en kniv og roper «Gud er størst» på arabisk og «skyt meg».

En kvinne ble stukket i ryggen og er sendt til sykehus, mens en annen kvinne ble funnet knivdrept. Politiet mistenker at det er den pågrepne mannen som har drept kvinnen.

FANT KVINNE: Politiet etterforsker funnet av en knivstukket kvinne i Sydney tirsdag. Politiet tror hun er drept av knivmannen som ble pågrepet litt tidligere. Foto: AFP

Plastkasse over hodet

En video viser at mannen løper nedover en gate i Sydney med politiet etter seg. Etter kort tid ble mannen stoppet og lagt i bakken av tilfeldige vitner og de klarte de å holde ham nede med stoler og en plastkasse som de satte over hodet hans.

– Fem eller seks andre løp etter ham og prøvde å stoppe ham. De grep tak i ham og holdt ham fast, sier et øyenvitne til AFP.

– Vi kjenner ikke til mannens motiv for ugjerningen, sier polititalspersonen Gavin Wood i New South Wales.

POLITIOPPBUD: Det var et stort politioppbud i Sydney i forbindelse med pågripelsen av en knivdesperado i dag. Foto: Social Media / X04130

Politiet roser de modige tilskuerne.

– Folkene som stoppet mannen er helter, jeg vil understreke det, sier Wood som sier at tilskuerne var «utrolig modige», som intervenerte i en situasjon han beskrev som svært farlig.

Publisert: 13.08.19 kl. 10:26

