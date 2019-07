I SLUMMEN: Afghanere som har reist fra sitt hjemland på grunn av krig og hungersnød, på vei for å hente rent vann i slummen i Lahore i Pakistan. Foto: K.M. Chaudary / AP / NTB scanpix

FN: 822 millioner mennesker sulter på grunn av klimaendringer og konflikter

Hvert niende menneske i verden sultet i 2018, viser en ny FN-rapport. Det er 10 millioner flere enn året før.

NTB-Ritzau

– Tallene fra denne rapporten bekrefter en skremmende trend. De viser også hvor vanskelig det vil bli å nå FNs bærekraftmål om å utrydde sult innen 2030, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge i en pressemelding.

UNICEF er en av avsenderne av rapporten som ble presentert mandag, sammen med flere andre FN-organisasjoner.

Fakta om FNs matsikkerhetsrapport * I 2018 var det 821,6 millioner mennesker i verden som led av sult. * Av disse bor 513, 9 millioner mennesker i Asia, 256,1 millioner mennesker i Afrika og 42,5 millioner mennesker i Latin-Amerika og Karibia. * To milliarder mennesker har moderat eller alvorlig grad av mangel på trygg mat. * 148,9 millioner barn under fem år lider av lav vekt i forhold til alderen. * 672 millioner voksne lider av fedme. Kilde: FN Vis mer vg-expand-down

Krig og klima

Årsaken til at tallet på sultne i verden stiger, er ifølge FN en kombinasjon av flere langvarige konflikter og klimaendringer. I 2015 sa FN at over 200 millioner færre enn i 1990 led av sult, men siden den gang har tallet begynt å gå oppover igjen.

Klimaendringer har blant annet gjort at avlinger blir ødelagt, noe som fører til stigende matpriser og tapt inntekt for bøndene. Nesten to tredeler av alle underernærte mennesker i verden bor i land som er utsatt for ekstreme værendringer.

Samtidig har krigene i Jemen, Sør-Sudan og det nordøstlige Somalia ført til at sivile sulter.

Det er spesielt i Afrika at tallet på sultne stiger, men også i Latin-Amerika og det vestlige Asia går utviklingen i gal retning.

Tallet på overvektige øker

Ifølge FN har mer enn to milliarder mennesker ikke jevnlig tilgang til trygg, næringsrik og nok mat. De fleste av disse bor i lav- og mellominntektsland, men manglende tilgang er også en utfordring for åtte prosent av befolkningen i Nord-Amerika og Europa.

Rapporten viser også at tallet på personer med overvekt og fedme stiger, spesielt blant barn i skolealder og blant voksne. En av åtte voksne i verden hadde i 2018 fedme.

FN anbefaler blant annet at man i områder hvor man jevnlig opplever klimakatastrofer, forsøker å bygge opp motstandsdyktighet mot effekten av disse. De anbefaler også å styrke lokale og globale matsystemer som skal gi næringsrike og billige måltider.

– Ingen barn skal måtte legge seg sultne i 2019. Vi har maten, teknologien og økonomien til å hjelpe dem. Nå trenger vi viljen, sier Camilla Viken i UNICEF Norge.

Publisert: 15.07.19 kl. 19:14