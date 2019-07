FUNN: Arkeologer graver på stedet som var slagmarken under slaget om Waterloo i Belgia. Foto: Johanna Geron/REUTERS/ NTB scanpix

Gamle amputerte bein og en kanonkule er gravet frem i Waterloo

Arkeologer har gjort nye funn etter slaget om Waterloo i 1815, og mener det viser hvor nær Napoleon var å vinne.

Onsdag gravde arkeologer frem en tre kilo tung, rusten kanonkule og et amputert menneske bein på det som var slagmarken i Waterloo i Belgia.

Slaget var Napoleons store nederlag, da han ble slått av den britiske hæren og prøysserne. Men direktør for senteret for slagmark arkeologi ved Universitetet i Glasgow og ansvarlig arkeolog på stedet, Tony Pollard, sier til Reuters at funnet viser hvor nær Napoleon var å vinne slaget.

Pollard forteller at han tror det var den franske hæren som fyrte av kanonkulen.

– Det representerer stedet hvor Napoleon kom nærmest å vinne, så dette er et fantastisk funn, sier han.

KULER: Det ble også gjort funn av kuler fra musketter på den gamle slagmarken. Foto: Johanna Geron/REUTERS/ NTB scanpix

Ifølge BBC ble det gjort funn av minst fire menneske bein. Et av dem viste tegn til å ha vært utsatt for et «katastrofalt sår», mens et annet viste merker etter en kirurgisk sag.

Eksperter mener de amputerte kroppsdelene ble amputert ved det tidligere Mont-St-Jean sykehuset i Belgia. Pollard forklarer at sykehuset behandlet om lag 6000 soldater i løpet av slaget og at det ble gjort flere hundre amputasjoner.

