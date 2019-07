MANGE OMKOMNE: Brannen utviklet seg raskt til et inferno som flere ikke klarte å rømme fra. Foto: KYODO / REUTERS

Verste massedrap på tiår i Japan: 34 døde i Kyoto-brannen

En 41 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak branninfernoet som brøt ut i et animasjonsstudio i Kyoto torsdag. 34 mennesker mistet livet.

Blant dem 12 menn, 20 kvinner og to personer som ennå ikke er identifisert. Ytterligere 34 personer ble sendt til sykehus – noen av dem med alvorlige brannskader.

Brannmannskapene som entret bygningen torsdag har nå fortalt om synet som møtte dem inne i den tre etasjer høye bygningen.

Brannmannen Kazuhiro Hayashi forteller ifølge BBC at ofrene kollapset i forsøket på å rømme.

20 av de omkomne ble funnet i trappen som leder opp til en dør på taket. 11 andre skal ha blitt funnet i byggets andre etasje, mens to lå på gulvet i førsteetasje, skriver CNN.









TOTALSKADET: Bygget ble fullstendig overtent i løpet av kort tid. Mange hoppet ut gjennom vinduene for å redde livet.

Totalt skal det ha vært 74 personer i bygningen da brannen startet.

Brannen spredte seg så raskt at mange ikke klarte å rømme. Flere av dem som klarte det hoppet ut av vinduene for å berge livet, forteller politiet til CNN.

Den påsatte brannen er det verste massedrapet i Japan siden 2001, da en bygning i Tokyo ble påtent og hvor 44 mennesker omkom, skriver CNN.

Skal ha ropt «Dø!»

Klokken 10.30 lokal tid skal den 41 år gamle mannen, mistenkt for å ha startet brannen, ha tatt seg inn i bygningen og begynt å helle det som skal være bensin rundt omkring i bygningen før han tente på.

Et vitne har fortalt til politiet at den mistenkte mannen skal ha ropt «Dø!», mens han helte bensinen utover gulvet.

En person i nærområdet har også fortalt politiet at han hørte en eksplosjonslignende lyd rundt samme tid som brannen skal ha startet.

– Jeg så noen mennesker med brannskader. De var dekket av noe, og ble fraktet til ambulansen, forteller en nabo, ifølge BBC.

Like ved studioet fant politiet en sekk med flere kniver og to kanner med bensin.

MANGE FANS: Animasjonsstudioet, Kyoto Animation, hadde fans verden over. Her forlater en kvinne stedet etter å ha besøkt branntomten torsdag. Foto: KIM KYUNG-HOON / X01368

Mottok trusler tiden før brannen

Ifølge BBC har administrerende direktør for Kyoto Animation, Hideaki Hatta, fortalt en japansk TV-kanal at bedriften den siste tiden hadde mottatt truende e-poster.

– De var adressert til vårt kontor og salgsavdelingen og fortalte at vi skulle dø, sa direktøren.

– Det er uutholdelig at menneskene som hjalp til med å bære Japans animasjonsindustri ble skadet og mistet livene sine på denne måten, la han til.

Øyenvitner til brannen har uttalt at det virket som om mannen var forbannet på animasjonsstudioet.

Avisen The Asahi Shimbun siterer en nabo på at han hørte mannen klart og tydelig si «Dere lurte meg», skriver BBC.

Politiet avkrefter at mannen jobbet for bedriften.

Japans statsminister Shinzo Abe tok i går til Twitter for å uttrykke sin sorg over det som har skjedd. Han sier han ikke har ord for «grusomhetene i handlingen», og sendte sine kondolanser til ofrene.













Anime-fans i sorg

Kyoto Animation, bedre kjent som KyoAni, ble grunnlagt i 1981, og produserer animasjon og tegneserier. Historiene, «Lucky Star», «K-On» og «Haruhi Suzumiya», er blant deres mest kjent, skriver AP.

Japansk anime har en stor fanskare over hele verden. Flere fans har reagert med sjokk på det som har skjedd og flere har delt bilder og støtteerklæringer på Twitter.

Flere japanske fans tok seg også til branntomten for å legge ned blomster for dem som mistet livet.

– Jeg ble så inspirert av KyoAni. Jeg har ikke ord for å uttrykke sorgen, sa en ung fan på stedet til CNN.

