Se dokumentar: Slik svindler de europeere

En e-post, en telefon eller en rar venneforspørsel på Facebook - starten på et internett-svindel-helvete kan ha mange former. For Ama (25) og One Dollar (28) er det en jobb å kontakte ensomme mennesker, og overøse dem med falske kjærlighetserklæringer.

VG har kun rettigheter til å vise «Sakawa» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.