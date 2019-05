Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi ligger an til brakseier i verdens største demokrati. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Han er Indias «sterke mann»: Brakseier for Modi i presidentvalget

Statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalistiske parti BJP gikk seirende ut av valget i verdens største demokrati og styrer videre i India.

– Sammen vokser vi, sammen blomstrer vi, sammen skal vi bygge et sterkt og inkluderende India. Inda har vunnet igjen, tvitret Modi torsdag.

Med rundt halvparten av de drøyt 600 millioner stemmene talt opp, proklamerte Modis parti Bharatiya Janata Party (BJP) seier.

Ifølge den nasjonale valgkommisjonen lå partiet da an til å sikre seg rundt 300 av de 543 representantene i underhuset i nasjonalforsamlingen.

Har røsket opp

BJPs støttepartier ligger an til nærmere 50 representanter, og Modi kan dermed styre videre med rundt 350 folkvalgte i ryggen, langt flere enn de 272 som kreves for å få majoritet.

BJP mangler rett nok flertall i overhuset, noe som vil bremse Modis forsøk på å gjennomføre lovendringer. I partihovedkvarteret var stemningen likevel høy torsdag.

– Dagens mandat viser at det indiske folk helt har røsket opp i kastesystemet og nepotismen og i stedet valgt nasjonalisme og utvikling, tvitret BJPs president Amit Shah.

Skuffelse for Gandhi

Det største opposisjonspartiet – Kongresspartiet ledet av Rahul Gandhi – ser ut til å måtte nøye seg med rundt 50 representanter.

Valget blir dermed en stor skuffelse for Gandhi, som dermed ikke får videreføre Gandhi-dynastiet. Både faren Rajiv Gandhi, bestemoren Indira Gandhi og oldefaren Jawaharlal Nehru var statsministre.

Valgkampen var preget av harde verbale angrep, og Modi ga ved flere anledninger Gandhi-familien skylden for landets problemer.

– Statsminister Narendra Modi brukte hat, vi brukte kjærlighet. Det ser ut som om kjærligheten vil vinne, hevdet Rahul Gandhi da han avga stemme 19. mai.

Indias sterke mann

Flere kommentatorer mener valget først og fremst var en folkeavstemning for eller mot Modi, som i månedene fram mot valget brukte konflikten med Pakistan for å styrke bildet av seg selv som Indias sterke mann.

Konflikten med nabolandet ble trappet kraftig opp etter at 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep i februar. India svarte med et luftangrep mot mål på pakistansk side av Kashmir, noe som igjen utløste pakistanske flyangrep.

Modi anklages imidlertid også for å være en splittende leder, blant annet ved å nøre opp under motsetningene mellom landets hinduistiske flertall og den muslimske minoriteten, som utgjør rundt 200 millioner mennesker.

Trump gratulerer

– Store ting er i vente for partnerskapet mellom USA og India med statsminister Modi ved roret. Jeg ser fram til å fortsette vårt viktige arbeid sammen, tvitrer Trump.

Opptellingen av de over 600 millioner stemmene torsdag viser så langt at partiet har kapret 303 seter i nasjonalforsamlingen. Hovedutfordreren, Kongresspartiet med Rahul Gandhi i spissen, er avspist med 51.

