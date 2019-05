KONFLIKTFYLT FORHOLD: USAs president Donald Trump og Irans Hassan Rouhani. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Situasjonen tilspisser seg mellom USA og Iran: – Reell fare for krig

Den spente situasjonen mellom USA og Iran har den siste tiden tiltatt i styrke. Forsker beskriver utviklingen som «farlig», og mener det er fare for at det bryter ut krig mellom de to nasjonene.

USA har nylig varslet at de vil utstasjonere et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten, som støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen for å avverge angivelige «iranske trusler».

Søndag kom president Trump med en kraftig advarsel til Iran og president Hassan Rouhani:

– Hvis Iran vil slåss, vil det offisielt bli slutten på Iran. Aldri true USA igjen, skrev USAs president Donald Trump på Twitter søndag kveld.

Kjetil Selvik, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), mener Trump med uttalelser som dette forsøker å tvinge Iran til forhandlingsbordet.

– Det Trump gjør nå er det som kalles «maximum pressure»- kampanjen. Han brøt jo med atomavtalen som hindret at Iran kunne utvikle atomvåpen, og han gjennomførte økonomiske sanksjoner. Iran står i en svakere posisjon enn da de inngikk atomavtalen, sier Selvik til VG.

FAKTA OM ATOMAVTALEN Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet.

I bytte mot innsyn er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet.

Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått.

Samtidig har Iran godtatt åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016. Hvis Iran bryter den, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet.

Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen. Vis mer vg-expand-down

Tidligere har Trump gitt uttrykk for at han ikke ønsker en militær konflikt med Iran.

Til Fox News natt til mandag utdyper den amerikanske presidenten hva han mener om den pågående situasjonen. Han gjentar at han ikke ønsker noen krig, men sier at en eventuell utvikling av Irans atomprogram vil være et unntak.

– Jeg vil ikke la Iran ha atomvåpen, sier Trump til TV-stasjonen og legger til:

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som Iran, så kan du ikke la dem ha atomvåpen. Du kan bare ikke la det skje.

– Er det fare for krig?

– Det er en reell fare for krig, fordi situasjonen er så spent. Selv om de fleste tenker at ingen av partene er interessert i en faktisk krig. Trump har jo sagt at han ikke ønsker en ny krig, og Iran har sagt at de ikke vil ha en krig og ser vel også at de ikke er tjent med det, sier Selvik og legger til:

– Hvis den ene siden foretar seg noe er det vanskelig å ikke svare. Det er derfor en reell fare for krig. Det ikke er forventet at det skjer på kort sikt, men det er en farlig situasjon.

Også Saudi-Arabia kom søndag med en advarsel til Iran. Under en pressekonferanse sa utenriksminister Adel al-Jubeir at landet ikke ønsker krig, men at de er klare til å svare med «all styrke» dersom de må. Han sa også at det er opp til Iran å unngå krig.

Forrige uke ba Sjøfartsdirektoratet norske skip i Omanbukta om å høyne sikkerheten, etter at den norske oljetankeren «Andrea Victory» ble rammet i et sabotasjeangrep.

Saudi-Arabia har ikke anklaget noen for å stå bak sabotasjeangrepene mot oljetankerne, men kilder i USA sier til Reuters at USA mistenker at Iran har oppmuntret Houthi-opprørere fra Jemen eller militsgrupper i Irak til å gjennomføre dem.

