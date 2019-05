FEIRET MILITÆR-MØDRENE: Donald Trump holdt torsdag en markering for å hylle mødrene til landets militære i Det hvite hus. Foto: AP

Trump ber om tolløkning på gjenværende kinesiske varer

Donald Trump ber om en tolløkning på gjenværende kinesiske varer, kort tid etter at USA økte toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp







Den planlagte tolløkningen er på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar. Disse er varer som fra før av ikke er utsatt for toll.

– Presidenten ba oss om å iverksette en prosess for tolløkning på så å si alt av gjenværende importvarer fra Kina, sier USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer i en uttalelse.

les også USA øker tollen midt i handelssamtaler med Kina

USA og Kina avsluttet fredag en ny runde handelssamtaler uten å ha blitt enige om noen ny avtale. Kinas visestatsminister Liu He har uttalt at partene har blitt enige om at handelssamtalene vil fortsette, men da i Beijing, skriver Reuters. Liu He sa også at han var optimistisk med tanke på den videre prosessen.

SKAL FORTSETTE SAMTALENE: Kinas visestatsminister Liu He sammen med USAs finansminister Steven Mnuchin og handelsrepresentant Robert Lighthizer. Foto: AP

Den varslede tolløkningen på gjenværende kinesiske varer, kommer under 24 timer etter at USA innførte en tolløkning fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar.

Kina har lovet mottiltak.

Publisert: 11.05.19 kl. 01:20