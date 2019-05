LIVSTID I FENGSEL: 21 år gamle Jake Patterson ble dømt på alle tiltalepunkter. Foto: RICHARD TSONG-TAATARII / POOL / MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE POOL

Fikk livstidsdom for drap og kidnapping

Jayme Closs’ kidnapper ble fredag dømt til livstid i fengsel for hennes kidnapping og drapene på hennes foreldre.

– Du er definisjonen på ondskap og offentligheten kan bare være trygg dersom du er innesperret fram til din død, sa dommer James C. Babler i retten i dag.

Ordene var rettet mot 21 år gamle Jake Patterson, som i dag fikk en livstidsdom for kidnapping av Jayme Closs og drapet på hennes foreldre.

Det skriver CNN.

Dommeren mente at Patterson er en av de farligste mennene på jorden, og at hans handlinger og tanker ikke er normale.

– De er sjokkerende unormale, sa dommeren.

KIDNAPPER DØMT: Jayme Closs ble holdt fanget i 88 dager, før hun ledet politiet rett til kidnapperen sin. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Påtalemyndigheten sparte heller ikke på negative ordelag.

– Han kaldblodig drapsmann som traumatiserte en 13 år gammel jente i 88 dager, sa statsadvokat Brian Wright.

Pattersons forsvarer uttalte at han selv er fullt klar over at han vil dø i fengsel,

Drepte foreldrene for å få Jayme

15. oktober i fjor ble Denise (46) og James Closs (56) skutt og drept i deres hjem i småbyen Barron i Wisconsin. Datteren Jayme var sporløst forsvunnet, og amerikansk politi mistenkte raskt at hun var blitt kidnappet.

Til tross for store leteaksjoner, ble ikke 13-åringen funnet før hun selv klarte å unnslippe kidnapperen.

Torsdag 10. januar, etter 88 dager i fangenskap, klart hun å rømme.

Da Jayme endelig kom seg ut av huset, møtte hun turgåeren som tok henne med til politiet. Fem minutter senere ble Jake Patterson pågrepet.

Kidnappingen har fått internasjonal oppmerksomhet, særlig etter det ble kjent at Patterson drepte Jaymes foreldre for å få tak i 13-åringen.

HOLDT FANGET HER: Jayme Closs ble skjult under gjerningsmannens seng. Foto: RADAR ONLINE/MEGA / MEGA

27. mars i år erklærte Patterson seg skyldig i drap og kidnapping. Derfor har det ikke vært noen rettssak, men kun en domsbeslutning etter tilståelsen.

Under domsavsigelsen rettet Patterson seg direkte til dommeren:

– Jeg vil bare si at, jeg ville gjort hva som helst for å ta tilbake det jeg gjorde. Jeg ville dødd, sa han.

