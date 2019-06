KAN KOMME TILBAKE: Sebastian Kurtz ble felt som statsminister i Østerrike denne uken, men allerede i september kan han bli valgt på nytt. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Felt av mistillit: Kan gjøre comeback i september

Skandalevideoen fra Ibiza fikk ham felt. Men Østerrikes eksstatsminister Sebastian Kurz kan komme sterkere tilbake.

Forrige uke ble Kurz felt i et mistillitsforslag etter den beryktede Ibiza-videoen. I klippet kan man se hans visestatsminister fra det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ) bli avslørt i å tilby lukrative offentlige kontrakter til niesen til en russisk oligark – i bytte mot politisk støtte.

Frihetspartiet selv, som satt i regjering med Kurz, gikk sammen med den sosialdemokratiske opposisjonen om å få ham felt.

Etter at Kurz tidligere i måneden sparket deres innenriksminister Herbert Kickl som en konsekvens av Ibiza-videoen, har det vært full splid mellom de tidligere regjeringspartnerne.

Nå mener Kurz, fra det konservative Folkepartiet (ÖVP), at han har blitt utsatt for et kynisk politisk spill.

– Frihetspartiet var raske med å bygge en ny koalisjon med Sosialdemokratene. De er samlet i hatet mot Folkepartiet med et klart mål – å bli kvitt Kurz, sa han selv på et møte mandag foran flere jublende supportere, ifølge Politico.

Nå er Kurz, som med sine 33 år er den yngste kansleren i Østerrikes historie, allerede i gang med å forberede seg på revansje i nyvalget i september, skriver Politico.

På meningsmålingene ligger allerede Folkepartiet langt foran de andre partiene.

Kurz utlyste nyvalg allerede da Ibiza-videoen ble kjent. Han håpet på støtte fra nettopp Frihetspartiet til å kunne sitte frem til valget, men det vil han nå ikke få.

Forfatter Simen Ekern tror Kurz ligger godt an til å vinne nyvalget i september.

– Derfor er dette mistillitsforslaget et høyt spill fra sosialdemokratene, og kan ha vært til liten nytte. Jeg tolker det som at de også ville gjøre dette for å markere et standpunkt overfor sine kjernevelgere, at de mange kontroversene til høyrepopulistiske FPÖ også måtte få konsekvenser for regjeringen og statsministeren, sier han til VG.

Ekern forteller at Kurz fortsatt nyter høy popularitet i Østerrike.

– Han fremstår som ung, veltalende og dynamisk. I likhet med andre ledere i Europa har han evnet å fremstille seg selv som fornyeren av et litt stivnet og gammeldags parti, sier han.

FELT: Sebastian Kurz ble avsatt som statsminister etter et mistillitsforslag i går. Men i september kan han gjenvinne makten i Østerrike. Foto: Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

Professor ved Høgskolen i Østfold, Elin Nesje Vestli, mener Kurz kan komme styrket ut av hele seansen.

– Det kan ha en positiv effekt. Noen mener han kommer styrket ut, og sjansen for at han blir kansler igjen er stor, sier hun til VG.

Et av problemene den avgåtte statsministeren kan møte på er hvem han kan samarbeide med. Det er ikke mer enn litt over ett år siden han gikk i regjering med Frihetspartiet, og Vestli tror ikke det er så sannsynlig at det skjer igjen så raskt.

– Det fremstår vågalt å gå tilbake til Frihetspartiet nå. Sosialdemokratene er heller ikke særlig aktuelt for noen av sidene. NEOS er et nytt parti som fikk rundt åtte prosent i sist valg. Eventuelt er De grønne et alternativ. Men nå er alt veldig usikkert.

En ting hun derimot er sikker på er at Kurz og Folkepartiet ikke får flertall alene, noe som gjør en koalisjon uunngåelig. Vestli spår nå at ting vil roe seg ned frem til nyvalget.

– Når de får på plass en overgangsregjering vil den jobbe stødig og godt. En midlertidig regjering skal ikke ta noen store beslutninger. De vil ikke binde budsjettet i lang tid, sier professoren.

Av andre ting som skjer nå er at den sittende presidenten, Alexander Van der Bellen, må finne en ny midlertidig kansler som sitter frem til valget, forklarer Vestli.

– Ingen vet hvem det blir. Men det blir en person som nyter bred tillit i Østerrike og parlamentet. Presidenten har hatt og skal ha samtaler med de forskjellige partilederne for å finne en god erstatter.

