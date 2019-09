NYTT BILDE: Den amerikanske kystvakten har gått ut med dette bildet som viser de enorme skadene i en havn på Bahamas. Foto: Coast Guard Air Station Clearwater/U.S. Coast Guard via AP

Nye bilder viser skadene etter monsterorkan: – Apokalyptisk

De første oversiktsbildene etter at monsterorkanen Dorian raste inn over Bahamas, viser enorme ødeleggelser.

Siri Eggen

NTB

Nå nettopp







Så langt er fem personer bekreftet omkommet i orkanen som tok med seg både hus og veier da den traff på øygruppen Abacos med full kraft søndag ettermiddag.

Men omfanget av katastrofen er fortsatt ukjent.

Myndighetene frykter at tallet på døde vil stige når vannet trekker seg tilbake og skadene blir synlige, og statsminister Hubert Minnis har allerede kalt det en «historisk tragedie».

STORE VANNMENGDER: Frivillige jobbet tirsdag på spreng for å redde familier som var fanget etter orkanens herjinger. Foto: Ramon Espinosa / AP

Hjelpeorganisasjoner frykter en humanitær krise i kjølvannet av orkanen, som er den kraftigste som noen gang har rammet øyene.

– Det er total ødeleggelse. Apokalyptisk. Det ser ut som en bombe gikk av, sier Lia Head-Ribgy.

Hun er en av flere som driver en lokal hjelpeorganisasjon, og har i den forbindelse fløyet med helikopter over den hardt rammede øygruppen Abacos for å se på skadene.

– Vi kan ikke gjenoppbygge noe som ikke er der, vi må starte på nytt, sier hun til AP.

Les også: Norske Ketil frakter nødhjelp til den mest ødelagte øya

Hun forteller at deres representant på bakken har fortalt at det er mange flere døde enn de fem som er bekreftet, og at det nå jobbes med å hente ut de døde kroppene.

Se bildene: Slik ser monsterorkanen ut fra verdensrommet

FNs matprogram anslår at mer enn 60.000 mennesker nordvest på Bahamas vil ha behov for nødhjelp som følge av orkanen. Røde Kors melder at mer enn 13.000 hus har fått alvorlige skader i området.

Fakta om orkanen Dorian Orkanen Dorian traff land i Elbow Cay på øygruppa Abacos på Bahamas søndag ettermiddag med vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund (kategori 5).

Kort tid etter ble det meldt om enorme ødeleggelser, med stormflo på mellom 5,5 og 7 meter.

På sin ferd vest over øystaten ble vindstyrken noe svekket. Samtidig avtok farten til rundt 1,6 kilometer i timen.

Da orkanen lå over øya Grand Bahama senere mandag, sto den nærmest stille mens den harvet opp landskap og bebyggelse og vannstanden steg.

Tirsdag morgen var Dorian svekket til orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter. Orkanens øye lå da like nord for Grand Bahama. Noe senere samme dag svekket orkanen seg til kategori 2.

USAs orkanvarslingssenter NHC anslår at Dorian vil fortsette å herje Bahamas tirsdag.

Orkanen vil nærme seg østkysten av Florida sent tirsdag og fram til onsdag kveld, ifølge prognoser. Deretter vil den gå parallelt langs kysten av Georgia og South Carolina onsdag kveld og torsdag.

Nærmere 2 million mennesker er beordret evakuert fra kystområder i de tre delstatene samt North Carolina. Også i Virginia lenger nord er beredskapen hevet.

Vinden er langt fra den eneste bekymringen for folk i de utsatte områdene. Når orkanen beveger seg så langsomt og henger over områder slik Dorian har gjort over Bahamas, medfører det store mengder nedbør og stormflo over tid.

Advarer om ekstreme ødeleggelser: 13.000 hjem skadet eller ødelagt

VANNMASSER: To biler havnet i flomvannet i Freeport på Bahamas. Foto: Ramon Espinosa / AP

På Bahamas har folk som trodde de skulle bli reddet, blitt sittende på hustakene sine i over ett døgn, med flere meter vann under seg.

Værsystemet har beveget seg langsomt mot USA. Det er dårlige nyheter for Bahamas, men bedre for USA, som kan håpe på at vinden vil avta ytterligere mens Dorian sakte kryper nærmere den amerikanske kysten.

Se timelapse-video: Her treffer orkanen Florida

Da orkanen svekket seg tirsdag, økte den også hastigheten noe, og uværet flytter seg nå med en hastighet på rundt 4 kilometer i timen.

Florida, Georgia og North og South Carolina har alle beordret og igangsatt evakuering av innbyggere ved kysten, noe som berører bortimot to millioner personer. Det er alarmberedskap også i Virginia, som ligger lenger nord.

Publisert: 04.09.19 kl. 02:11







Mer om