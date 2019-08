MØTE: Audiensen på Buckingham Palace i London 24. juli. da Dronning Elisabeth II inviterte Boris Johnson til å bli statsminister og forme en ny regjering. Foto: PA Wire

Parlamentet «stenges» - Brexit-motstandere får tidsnød

Statsminister Boris Johnson ber om at Parlamentet suspenderes fra midten av september, få uker før deadline for Brexit. Opposisjonen raser, men Dronningen har innvilget forespørselen.

Konsekvensen er at parlamentarikerne neppe vil få tid til å få gjennom lovgivning som kan hindre regjeringen fra å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale 31. oktober.

– Dette er et trekk som er kontroversielt, et tegn på at situasjonen er tilspisset, sier professor ved NTNU Kristian Steinnes, som er ekspert på britisk politikk.

- Dette blir en kamp mellom Johnson og Parlamentet. Johnson vil jo ut av EU uten avtale, noe det ikke er flertall for, så han setter hardt mot hardt, sier Steinnes.

Statsministeren ba i morges Dronning Elisabeth om midlertidig å «stenge» Parlamentet frem til trontalen 14. oktober, i følge et brev Johnson skrev til parlamentarikerne i dag.

Dronningen godkjenner at Parlamentet blir suspendert fra «ikke tidligere enn mandag 9. september og ikke senere enn torsdag 12. september» frem til 14. oktober, ifølge en uttalelse fra Buckingham Palace i dag gjengitt blant annet av Sky News.

Det er i trontalen at den nye regjeringen presenterer sitt program og nye lovforslag.

Ingen debatter eller avstemninger kan holdes mens Parlamentet er suspendert. Det har skjedd før i forkant av trontalen, men aldri så lenge som de 23 arbeidsdagene Johnson ønsker.

PÅ VEI UT: Statminister Boris Johnson under G7-møtet i Biarritz i Frankrike lørdag. Foto: PA Wire

– Johnson driver høyt spill

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder mener Johnson driver med høyt spill.

– At han vil suspendere Parlamentet, har vekket sterke reaksjoner og påstander om maktmisbruk, så det blir en ordentlig politisk dragkamp, sier Mustad.

Labours leder Jeremy Corbyn sier at han er sjokkert over hva han kaller Johnson-regjeringens hensynsløshet.

– Støtte for «no deal» i regjeringen

Mustad sier at Johnson har støtte for «no deal» i sin egen regjering, selv om flere regjeringsmedlemmer ønsker en avtale.

NTNU-professor Kristian Steinnes mener britene aldri har vært så nær en «no deal» som nå.

– Hva Johnson gjør, er en veldig spesiell måte å ta tilbake kontrollen over situasjonen på. Vi har ikke sett dette i fredstid før, sier Steinnes.

Statsministeren ble spurt om hensikten med suspensjonen er å frata opposisjonen tid til å stanse en Brexit uten avtale:

– Nei, det er fullstendig usant, fremholdt Johnson i følge Sky News.

Han insisterer på at de folkevalgte fremdeles vil ha god tid til å debattere Storbritannias avskjed med EU.

EU-TOPPER: Den britiske statsministeren Boris Johnson, den tyske kansleren Angela Merkel, den franske presidenten Emmanuel Macron, den italienske statsministeren Giuseppe Conte pg EU-president Donald Tusk da EU-toppene var samlet under G7-møtet i Biarritz i Frankrike lørdag. Foto: PA Wire

Underhusets leder raser

Leder for Underhuset i Parlamentet John Bercow reagerer kraftig på regjeringens planer og sier ifølge BBC at de «utgjør en konstitusjonell skandale».

– Det er åpenbart at dette er ment å hindre Parlamentet i å debattere Brexit og gjøre sin plikt med å stake ut en kurs for landet, sier Bercow ifølge NTB.

Flere profilerte politikere, blant dem tidligere statsminister John Major, har i følge BBC truet med å gå rettens vei for å stanse regjeringens suspensjon av Parlamentet.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier at parlamentarikerne må komme sammen neste uke for å stanse Johnsons plan:

– Ellers vil dagen i dag gå over i historien som en svart dag for britisk demokrati, sier Sturgeon ifølge BBC.

Liberaldemokratenes leder Jo Swinson sier ifølge BBC at suspensjon av Parlamentet er en «farlig og uakseptabel handling».

– Vinn eller forsvinn 31. oktober

Boris Johnson har sagt at han ønsker å forlate EU med en avtale 31. oktober, men at det er «do or die» (vinn eller forsvinn) og at han er villig til å gå ut av EU uten avtale.

Tirsdag ble ledende representanter fra opposisjonspartiene enige om at de vil kjempe mot at britene forlater EU uten en avtale, skriver NTB.

Hovedsporet de så for seg var nettopp å bruke lovvedtak i kampen mot en hard Brexit.

OPPOSISJONEN: Labour-leder Jeremy Corbyn vil også møte Dronningen. Foto: AFP

Blant dem er Labours leder Jeremy Corbyn, som er kritisk til regjeringens overraskende utspill:

– De snakker om folkesuverenitet, men søker likevel å suspendere Parlamentet for å unngå at deres planer om en «no deal» Brexit blir nærmere ettergått. Dette er skandaløst, uttaler Corbyn ifølge Sky News.

USAS president Donald Trump skrev på Twitter at det blir svært vanskelig for Corbyn å få erklært mistillit mot statsministeren.

– Særlig i lys av at Boris er nøyaktig hva Storbritannia har ønsket seg & vil vise seg å være en stor en, skriver Trump.

Johnson skriver at parlamentarikerne i trontaledebatten vil få mulighet til å uttrykke sitt syn på regjeringens tilnærming til Brexit før møtet i EUs ministerråd 17.-18. oktober.

– Dersom jeg lykkes i å sikre en avtale med EU, vil Parlamentet kunne vedta loven som stadfester avtalen innen 31. oktober, skriver Boris Johnson.

