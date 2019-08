Statminister Boris Johnson under G7-møtet i Biarritz 24. august. Foto: PA Wire

Flere medier: Boris vil oppløse Parlamentet

Statsminister Boris Johnsen ber ifølge britiske medier om at parlamentet oppløses fra midten av september, få uker før deadline for Brexit.

Nå nettopp







Konsekvensen er at parlamentarikerne neppe vil få tid til å vedta lover som kan stanse Johnson fra å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale 31. oktober.

– Dette er et trekk som er kontroversielt, et tegn på at situasjonen er tilspisset, sier professor ved NTNU Kristian Steinnes, som er ekspert på britisk politikk.

Statsminister Boris Johnson vil be dronningen oppløse parlamentet frem til trontalen 14. oktober, opplyser kilder til Sky News.

En kilde i regjeringen sier at målet med å oppløse Parlamentet er å la statsministeren jobbe med å «implementere sin innenrikspolitiske agenda».

En rask oppløsning kan gjøre det svært vanskelig for parlamentarikerne å vedta lover for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit.

– Britene har aldri vært så nær en «no deal» som nå. Dette er en veldig spesiell måte å ta tilbake kontrollen over situasjonen på. Vi har ikke sett dette i fredstid før, sier Steinnes.

Tirsdag ble ledende representanter fra opposisjonspartiene enige om at de vil kjempe mot at britene forlater EU uten en avtale, skriver NTB.

Hovedsporet de så for seg var nettopp å bruke lovvedtak i kampen mot en hard brexit.

Publisert: 28.08.19 kl. 11:12