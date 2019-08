Statminister Boris Johnson under G7-møtet i Biarritz 24. august. Foto: PA Wire

Boris Johnson vil oppløse Parlamentet

Statsminister Boris Johnson ber om at Parlamentet oppløses fra midten av september, få uker før deadline for Brexit.

Konsekvensen er at parlamentarikerne neppe vil få tid til å vedta lover som kan stanse Johnson fra å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale 31. oktober.

– Dette er et trekk som er kontroversielt, et tegn på at situasjonen er tilspisset, sier professor ved NTNU Kristian Steinnes, som er ekspert på britisk politikk.

I en samtale med Dronning Elisabeth i morges ba statsministeren henne om å oppløse Parlamentet frem til trontalen 14. oktober, i følge et brev Johnson skrev til parlamentarikerne i dag.

Det er i trontalen at den nye regjeringen presenterer sitt program.

En kilde i regjeringen sier til BBC at målet med å oppløse Parlamentet er å la statsministeren jobbe med å «implementere sin innenrikspolitiske agenda».

En rask oppløsning kan gjøre det svært vanskelig for parlamentarikerne å vedta lover for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit.

– Britene har aldri vært så nær en «no deal» som nå. Dette er en veldig spesiell måte å ta tilbake kontrollen over situasjonen på. Vi har ikke sett dette i fredstid før, sier Steinnes.

Statsministeren ble spurt om hensikten med suspensjonen er å frata opposisjonen tid til å stanse en Brexit uten avtale:

– Nei, det er fullstendig usant, fremholdt Johnson i følge Sky News.

– Vinn eller forsvinn 31. oktober

Boris Johnson har sagt at han ønsker å forlate EU med en avtale 31. oktober, men at det er «do or die» (vinn eller forsvinn) og at han er villig til å gå ut av EU uten avtale.

Tirsdag ble ledende representanter fra opposisjonspartiene enige om at de vil kjempe mot at britene forlater EU uten en avtale, skriver NTB.

Hovedsporet de så for seg var nettopp å bruke lovvedtak i kampen mot en hard Brexit.

Dominic Grieve, en konservativ parlamentariker som ønsker at Storbritannia forblir i EU, kaller suspensjonen «uhyrlig» og tror den kunne føre til en mistillitsvotering mot Johnson.

– Denne regjeringen vil falle, sier Grieve i følge BBC News.

Men en kilde ved statsministerens kontor forsvarer suspensjonen:

– Det er tid for at en ny regjering og en ny statsminister legger frem en plan for nasjonen, etter at vi forlater EU, sier kilden til BBC News.

– Skandaløs fornærmelse mot demokratiet

Labours nestleder Tom Watson reagerer ifølge NTB kraftig på den uttalelsen.

– Vi har ingen «ny regjering». Denne handlingen er en fullstendig skandaløs fornærmelse mot demokratiet vårt. Vi kan ikke la dette skje, skriver han på Twitter.

I brevet til Parlamentet skriver Johnson at trontaledebatten blir de folkevalgtes mulighet til å uttrykke sitt syn på regjeringens tilnærming til og resultatet av EU-møtet 17–18. oktober.

Johnson skriver at parlamentarikerne i trontaledebatten vil få mulighet til å uttrykke sitt syn på regjeringens tilnærming til Brexit før møtet i EUs ministerråd 17.-18. oktober.

Parlamentet vil votere over resultatet av EU-møtet 21. og 22. oktober.

– Dersom jeg lykkes i å sikre en avtale med EU, vil Parlamentet kunne vedta loven som stadfester avtalen innen 31. oktober, skriver Boris Johnson.

NTB skriver at det lenge har vært spekulasjoner om hvorvidt regjeringen vil suspendere Parlamentet.

I helgen skrev The Observer at Johnson hadde forhørt seg med regjeringsadvokat Geoffrey Cox om hvorvidt det er mulig – og lovlig – å stenge Parlamentet i fem uker fra 9. september.

