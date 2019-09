GLEDE: Det var sterke gledesscener på flyplassen i Kiev da ukrainske fanger kom hjem fra Moskva. Her er det en sjømann som blir møtt av sine slektninger. Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Trump hyller fangebyttet mellom Russland og Ukraina

Et mulig nøkkelvitne til nedskytingen av MH17-flyet i 2014 er blant de i alt 70 fangene i den store utvekslingen mellom Ukraina og Russland lørdag. USAs president Donald Trump hyller fangebyttet.

Ifølge den ukrainske presidenten ble Vladimir Tsemakh avhørt av etterforskerne rett før han ble satt på flyet til Moskva.

Ukrainsk politi pågrep Tsemakh i juni, mistenkt for å ha kjempet for de prorussiske separatistene i Øst-Ukraina. Mistanken gikk også på at han kan kobles til nedskytingen av det malaysiske flyet i 2014, der 298 mennesker mistet livet.

Russland har hele tiden stått på at de ikke hadde noe med nedskytingen av flyet å gjøre. Likevel har de altså prioritert å få Tsemakh løslatt i denne fangeutvekslingen. Ifølge den russiske avisen Kommersant skal det ha vært et krav fra Moskva at Tsemakh skulle være en av dem som nå er løslatt.

– Dette er en meget god nyhet, kanskje det første gigantiske skritt mot fred. Jeg gratulerer begge landene, skriver Donald J. Trump på Twitter.

Også tyske og franske myndigheter snakker lørdag om «håp» og «gjennombrudd» i forholdet mellom Russland og Ukraina.

Den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov og den russiske journalisten Kirill Vysjinskij er ellers blant dem som er fri etter lørdagens store fangeutveksling mellom de to landene.

De fleste ukrainske fangene satt i Moskvas Lefortovo-fengsel, samme sted som den spiondømte nordmannen Frode Berg fortsatt sitter.

35 fanger fra hvert av landene var involvert i utvekslingen. President Vladimir Putin sa torsdag at de var i en avsluttende prosess med å ferdigstille en «storstilt» fangeutveksling.

Hans ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskyj, var på plass på flyplassen i Kiev og tok imot de 35 ukrainske borgerne. Det er en fjær i hatten for den ferske presidenten.

VELKOMST: Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy tok imot filmskaper Oleg Sentsov på flyplassen utenfor Kiev. Foto: Efrem Lukatsky / Ukrainian Presidential Press Off

Den russiske statsviteren Kirill Rogov hevdet lørdag på radiokanalen Ekho Moskva at det nå er i Russlands interesse å vise vesten at de er kapable til å forhandle og komme til et resultat.

Filmskaperen Oleg Sentsov er den mest kjente ukrainske fangen som nå er løslatt. Det var et emosjonelt øyeblikk da han for første gang på fire år traff sin datter. Sentsov takker for støtten, men minnet samtidig om at et 70-talls ukrainere, derav mange krimtatarer, fortsatt er fengslet i Russland.

LØSLATT RUSSER: Kirill Vysjinskij, leder for RIA Novostis kontor i Kiev, var blant fangene som ble flydd til Moskva lørdag. Her er han til høyre. Til venstre sjefen for mediekonsernet, den norsktalende Dmitrij Kiseljov. Foto: Pavel Golovkin / AP

Sentsov ble pågrepet på Krim 11. mai 2014 – et par måneder etter den russiske annekteringen, mistenkt for terrorplaner. Han ble dømt til 20 års fengsel. Amnesty mente at bevisene var fabrikkerte, og i 2018 fikk Sentsov Europa-parlamentets Sakharov-pris.

Fly med fangene tok av samtidig fra Vnukovo-flyplassen i Moskva og fra Kiev. Blant de løslatte var de 24 ukrainske sjøfolkene som i fjor ble tatt av russiske marinefartøy i Kertsj-stredet.

Russland annekterte i 2014 den ukrainske halvøya Krim og støttet prorussiske separatister i det østlige Ukraina. Vesten innførte økonomiske sanksjoner mot Russland.

Publisert: 08.09.19 kl. 00:46







