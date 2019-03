RØMTE: Eric Torell hadde rømt flere ganger. Om morgenen tredje august fikk moren beskjed om at sønnen hadde blitt skutt og drept etter å ha rømt hjemmefra med en lekepistol. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Eric Torell ble skutt av politiet: Moren fikk to avslag på søknad om bevegelsesalarm

Det er syv måneder siden 20 år gamle Eric Torell ble skutt i ryggen av svensk politi. Selv var Torell «bevæpnet» med en lekepistol han hadde tatt med seg da han rømte hjemmefra. Moren mener den tragiske hendelsen kunne vært unngått med en alarm.

Foreldrene til Eric, som hadde Downs syndrom og omtales på nivå med en treåring, hadde to ganger søkt om å få installert en rømningsalarm, for å ha bedre kontroll på sønnen. Han hadde en forhistorie med å stikke av, og den fatale augustkvelden rømte han for femte og siste gang.

– Det er så rart at vi fikk avslag. En alarm hadde kanskje reddet livet hans, sier Katarina Söderberg, mor til Eric, til Aftonbladet.

Hun forteller til avisen at selv om det nå har gått syv måneder er det som skjedde den 2. august fortsatt umulig å forstå.

I en bakgård i Vasastan i Stockholm løsnet tre politibetjenter, hvorav to av dem skal ha vært nyutdannet, til sammen 25 skudd mot Eric. De har hevdet at de skjøt mot 20-åringen i nødverge, men det Eric var utstyrt med var en lekepistol.

Familiens bistandsadvokat har tidligere bekreftet at Eric også ble skutt i ryggen.

DYPT SAVNET: Familien har store vansker med å forstå hvordan politiet kunne avfyre til sammen 25 skudd mot 20 år gamle Eric Torell. Foto: PRIVAT

Fikk beskjed om at alarm var «krenkende»

Som mange andre med Downs syndrom var Eric nysgjerrig på verden, og forsto ikke at noe kunne være farlig. Familien holdt han derfor under oppsikt, forteller moren til Aftonbladet.

– Vi kjempet for å holde oversikt over hvor han var og var i helspenn hele tiden. Det var tøft, sier Söderberg.

Hun forteller at de to ganger søkte om å få en rømnings- og bevegelsesalarm, men at de fikk avslag.

Begrunnelsen skal ifølge Söderberg være at det ville være krenkende for Eric.

– Men det er vel enda mer krenkende å bli skutt i hjel? spør moren.

– Akkurat som noen med funksjonsnedsettelser skal bevilges en rollestol, så skal personer med mentale funksjonshinder bevilges alarm. Så enkelt er det, legger hun til.

Hun mener avslaget er diskriminerende.

SKJEDDE HER: I en bakgård i Vasastan i Stockholm skjøt tre politibetjenter 25 dødelige skudd mot Eric. Foto: STINA STJERNKVIST / TT News Agency

Vil ikke at det skal være forgjeves

Etter sønnens død har Söderberg engasjert seg i at alle yrkesgrupper skal få opplæring i håndtering av mennesker med mentale funksjonsnedsettelser. Hun håper med det at sønnens død ikke skal ha vært forgjeves.

– Hvorfor kunne de ikke nøye seg med det ene skuddet i magen og vente til han segnet om? At de skjøt til han ikke hadde noen sjanse for å overleve det er vanskelig å forstå for meg som mamma, sier hun.

Advokat Anton Strand sa i februar til kringkasteren SVTat minst fire politifolk var siktet etter skytingen. Strand er advokaten til en av politifolkene.

