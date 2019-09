RISIKERER RIKSRETT: USAs president Donald Trump har offentliggjort sin samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Demokratene vil fortsatt stille ham for riksrett. Foto: Saul Loeb / AFP

Derfor kan Trumps samtale med Ukraina ende med riksrett

Et ønske om å etterforske Joe Bidens sønn, kan potensielt felle USAs president Donald Trump.

Nå nettopp







Onsdag offentliggjorde Det hvite hus en utskrift av telefonsamtalen mellom USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky 25. juli.

Den fem sider lange utskriften er sentral i riksrettprosessen som leder for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, gjorde kjent tirsdag.

les også Kommentar: Styrket sak for riksrett

Slik henger alt sammen:

Dette er samtalen

Volodymyr Zelensky ble valgt til president i Ukraina i april i år, for partiet Folkets tjener.

I slutten av juli ringte Donald Trump ham, blant annet for å gratulere ham med seieren.

les også Frigitt referat: Trump oppfordret til Biden-granskning

Trump ba Zelensky dessuten om to tjenester:

Den ene er om Ukraina kan etterforske mulige stjålne eposter fra Demokratene, og om en server med disse epostene, kalt Crowdstrike, finnes i Ukraina.

Den andre er om Ukraina kan etterforske Hunter Biden, sønn av tidligere visepresident Joe Biden.

Her kan du lese hele referatet av samtalen.

FAR OG SØNN: Hunter Biden med sin far Joe Biden, her under president Barack Obamas innsettelse i 2009. Foto: Carlos Barria / Reuters

Tror Trump ville sverte Biden

Hunter Biden ble i 2014 valg inn i styret til det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Demokratene mistenker at Trumps hensikt med at Ukraina skulle etterforske ham, var å sverte faren Joe Biden før presidentvalget i 2020.

Joe Biden leder foreløpig på meningsmålingene om å bli Demokratenes presidentkandidat, og kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget.

Trump mener at Joe Biden har forsøkt å hindre at Burisma ble etterforsket. Joe Biden nekter for dette.

Les kommentar: Når riksrett blir uunngåelig

les også Amerikanske medier: Trump forsøkte å presse den ukrainske presidenten til å etterforske Biden

RASER MOT TRUMP: Leder for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, møtte pressen i Washington onsdag. Foto: Leah Millis / Reuters

Derfor vil Pelosi stille Trump for riksrett

Lederen for Demokratene i Representanenes hus, Nancy Pelosi, har erklært at hun ønsker en granskning med sikte på å stille Trump for riksrett.

Demokratene mener at Trump misbrukte presidentrollen sin i samtalen med Zelensky, og at han bruker amerikansk bistand som pressmiddel for at Ukraina skal etterforske Hunter Biden.

les også Nancy Pelosi vil gå til riksrett mot Trump: - Ingen er hevet over loven

Det ble tidligere denne uken kjent at Trump personlig stanset en militær hjelpepakke til Ukraina, verdt over 391 millioner dollar, bare dager før samtalen fant sted.

I telefonsamtalen nevner han dessuten hvor viktig amerikansk støtte er for Ukraina.

Trump nekter på sin side for at han på noen måte har presset Zelensky. Han sier at han holder tilbake støtten i påvente av at flere land hjelper Ukraina.

For at en president skal stilles for riksrett, må saken først stemmes over i Representantens hus. Dersom minst halvparten stemmer for at presidenten har gjort noe galt, går saken videre til Senatet, hvor det holdes en rettsak. Skal presidenten dømmes her – noe som aldri tidligere har skjedd – trenger de en såkalt «super majority»: minst to tredjedeler av stemmene.

Les mer: Dette kan riksrettsaken bety for Trump

Ekspert: Tror Ukraina følte seg beklemt

Ukraina-ekspert og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier at forholdet mellom USA og Ukraina har vært godt helt siden 2014, og at USA har støttet Ukraina både politisk, militært og til dels økonomisk.

Han tror imidlertid at Zelensky og den ukrainske ledelsen har følt seg beklemt i denne situasjonen.

les også Trump om demokratenes riksrett-ønske: En total heksejakt

– Det er livsviktig for Ukraina å ha et godt forhold til USA, uansett hvem som har makten der, på grunn av den pågående lavintensitetskrigen de har med Russland. Ukraina er dermed avhengig av å ikke velge side i den amerikanske politikken, sier han.

Bukkvoll tror ikke Zelensky faktisk har innledet en etterforskning av Hunter Biden.

– Jeg vet jo ikke sikkert, men jeg har ikke sett noen ukrainske kilder på det, så jeg tviler. Hadde han gjort det, hadde han jo valgt en side i amerikansk politikk. Det er absolutt det siste Ukraina vil.

Publisert: 25.09.19 kl. 19:28







Mer om