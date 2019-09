KAOS: Kan britisk politikk bli enda mer kaotisk? Svaret kommer med høyesteretts avgjørelse i dag. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Skjebnedag for Boris Johnson

Løy Boris Johnson for dronningen? Må han gå av som statsminister hvis høyesterett avsier en dom mot ham? I formiddag avgjør domstolen om oppløsningen av parlamentet var lovlig eller ei.

I verste fall kan høyesterett komme til en avgjørelse som sender Boris Johnson ut av Downing street nummer 10.

Mens hans skjebne avgjøres i London, er den britiske statsministeren i New York på klimamøte i FN. På veien dit ble han konfrontert med muligheten for en fellende dom, men slo humoristisk bort anklagene om at han på udemokratisk måte har lammet parlamentet, slik at han lettere kan sikre seg en brexit 31.oktober, mot Underhusets vilje.

– Parlamentet vil ha et hav av tid til å studere avtalen jeg håper å få til med de andre EU -landene. Donnez-moi un break, svarte Johnson til journalister som fulgte ham i går. Han karakteriserte påstandene om å hindre parlamentets arbeid, som «absolute nonsense».

BORTREIST: Statsminister Boris Johnson er i New York på FN-møte mens hans skjebne avgjøres i London. Foto: Jason DeCrow / FR103966 AP

Tidligere statsminister John Major og den skotske regjeringen er blant dem som har saksøkt Johnson for det de mener er ulovlig oppløsning av parlamentet.

Et høyesterett i plenum ( 11 dommere) kommer om noen timer med sin avgjørelse på to spørsmål: Løy Boris Johnson for dronningen? Og hadde han rett til å be henne om å suspendere parlamentet med den begrunnelsen han hadde?

LØGN?: Løy Boris Johnson for dronning Elizabeth da han ba henne oppløse parlamentet? Svaret kommer med høyesteretts avgjørelse i dag. Foto: POOL New / X80003

Her er de mulige avgjørelsene britisk høyesterett kan komme til:

De sier at saken er av politisk karakter, og det er ikke opp til dem å felle en juridisk dom over det som har skjedd.

De sier at Johnson brøt loven, og gir deretter instrukser om når og hvordan parlamentet skal kalles sammen igjen.

Høyesterett kan også komme til at de har rett til å felle en dom, men at Johnson har handlet i tråd med loven. I så fall vil parlamentet fortsatt være oppløst frem til 14. oktober.

De kan avgjøre at Johnson oppløste parlamentet i for lang tid, og med en begrunnelse der han forledet dronningen. Hvis det skjer, er Boris Johnson pålagt å samle parlamentet igjen.

Høyesterett kan også avgjøre at oppløsningen av parlamentet var ulovlig, men i dommen åpne for at statsministeren kan suspendere det igjen, en mulighet Johnson tidligere ikke har avvist.

Hvis høyesterett avgjør at oppløsningen av parlamentet var ulovlig i utgangspunktet, kan parlamentet tre sammen igjen og fortsette som før. Det har aldri skjedd før i Storbritannia, som ikke har en nedtegnet grunnlov. Jurister er uenige om hvem som da vil ha den reelle makten til å bestemme hva som skjer videre: Boris Johnson eller lederne i Over-og Underhuset.

– En avgjørelse som sier at han forledet dronningen vil være ekstra ille, og i så fall vil det bli fremmet krav om at han må gå av, sier BBCs juridiske reporter Clive Coleman.

Publisert: 24.09.19 kl. 10:14







