Avis: Vladimir Putin sa til Erna Solberg at de ville vurdere å bytte Frode Berg

President Vladimir Putin fortalte i april statsminister Erna Solberg at han ville vurdere å benåde Frode Berg – og bytte ham mot en som er dømt for spionasje for Russland i et NATO-land, hevder russisk avis.

Det er den russiske avisen Kommersant som skriver dette mandag – i forkant av markeringen av 75-års jubileet for frigjøringen av Kirkenes og Øst-Finnmark.

Kommersant siterer en «informert kilde fra russisk side» når de skriver om møtet mellom Putin og Solberg i St. Petersburg i april i år – bare ei uke før Frode Berg ble dømt for til 14 års fengsel for spionasje:

– Vladimir Putin gjorde i april det klart for sin norske kollega at han var klar til å vurdere muligheten til å benåde Frode Berg og bytte ham ut mot en mann dømt i et av NATO-landene for å ha spionert for Russland.

Avisen legger til at Norge ikke har noen slike. Høsten 2018 ble riktignok en russer, ansatt i overhuset Føderasjonsrådet, pågrepet og fengslet, mistenkt av PST for «etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter». Han ble imidlertid løslatt etter en måned. Retten mente at bevisene mot ham ikke holdt.

Kommersant skriver at Putin i april sa til Erna Solberg at «vi vil fortsette å se på hva som kan gjøres». Senere uttalte hans pressetalsmann Dmitrij Peskov at Putin ville vurdere en benådning – om det kom fra Frode Berg.

Frode Berg har foreløpig ikke bedt om benådning. Kommersant forklarer dette med at – i henhold til russisk lov – vil du måtte vente ett år på ny benådningssøknad om du skulle få nei. Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier overfor Kommersant – og har tidligere også sagt til VG – at de avventer signaler fra politisk hold når det skulle være tid for å søke om en benådning.

– Veldig positivt

Til VG sier advokat Risnes at han ikke har noen grunn til å sette spørsmålstegn ved det den russiske avisen skriver.

– Vi forholder oss veldig positivt til dette. Det finnes jo ingen å bytte med i Norge, så det har vært en teori hele veien å bringe inn et tredje land. Vi har lagt til grunn at norske myndigheter gjør alt for å løse saken.

Risnes presiserer at han kun er kjent med opplysningene gjennom den russiske avisen.

– Det er nok i avdelingen spekulasjoner, men det nye er at det synes å være en offisiell bekreftelse fra russisk hold. Men de skriver ikke hvem som har sagt det, sier han.

– Hvilke land skal være aktuelle å bytte med?

– Alle de store NATO-landene har vel russiske statsborgere som er mistenkt eller fengslet eller dømt – i hvert fall har både Storbritannia og USA det, sier Risnes.

POSITIV: Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes er positiv til å få Berg til Norge gjennom en eventuell utvekslingsavtale med et tredje land. Foto: Ola Haram, VG

Kommersant: Neppe USA

Den russiske avisen trekker frem problemet med at et tredje land må inn om Frode Berg skal kunne byttes mot en person som er dømt for spionasje for Russland.

– Utvekslinger som involverer flere stater, er sjeldne. Myndighetene i hvert land søker først og fremst å redde sine egne innbyggere, skriver Kommersant. Som eksempel trekker de fram at USA neppe vil hjelpe, fordi de i fremtiden vil ha noen å bytte mot Paul Whelan, en amerikaner som ble pågrepet i desember 2018 for mistanke om spionasje for USA i Russland.

Risnes sier alle er tjent med at spenningsnivået i nord senkes.

– Spenningen er stor nok som den er, vi trenger ikke en spionsak i tillegg. Vi må forsøke å enes om felles interesser, sier Risnes.

UDs pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker kommenterer opplysningene i den russiske avisen slik:

Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge. Dette har vi formidlet til russiske myndigheter. Frode Bergs sak håndteres på den måten vi mener er best egnet til å ivareta hans interesser, og vi jobber langs ulike spor. Utover det går vi ikke ytterligere i detalj rundt oppfølgingen, sier Kvammen Ekker og legger til.

Dette er en krevende sak, og vi har forståelse for at det er en stor påkjenning for Frode Berg, de som står han nær og lokalsamfunnet i Kirkenes. Som en del av den konsulære bistanden utenrikstjenesten tilbyr, besøker ambassaden i Moskva Berg jevnlig. Ambassaden gir i tillegg praktisk bistand i forbindelse med levering av mat og overføring av penger. Departementet er i løpende kontakt med Bergs familie i Norge. Utenrikstjenesten har også kontakt med Bergs advokater Risnes og Novikov, i henholdsvis Oslo og Moskva.

