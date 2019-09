SJOKK-FUNN: «Electrophorus voltai» er en ny elektroål-art som er funnet i Amazonas. Foto: LEANDRO SOUSA/AFP

Nytt funn av superelektrisk ål

Forskere har funnet to nye elektriske ål-arter i Amazonas. En av dem gir støt med opptil 860 volt.

Det er rekordhøyt. Den elektriske ålen vi kjenner til fra før, kan gi støt på opptil 650 volt. Funnet av den nye arten «electrophorus voltai» er nok et bevis på det uoppdagede livet i regnskogen, sier forskere til The Guardian.

Funnene er også nok en god grunn til å bevare regnskogen, mener de:

– På tross av all menneskelig aktivitet i regnskogen, er det altså mulig å oppdage to nye, store arter. Det indikerer bare at langt flere venter på å bli oppdaget, sier hovedforsker og zoolog Carlos David de Santana om funnet i studien, som nylig ble publisert i Nature Communications.

Støter ofte på nye arter

Det oppdages ofte nye arter, spesielt fisker, forklarer biolog Asbjørn Vøllestad. Den nye elektriske ålen som er funnet, er ikke en ål, men ligner.

– Det er særlig i tropiske områder og på dyphavet at vi ofte finner nye fiskearter. Det er fordi disse områdene er dårlig undersøkt fra før av, forteller biologen.

Han forklarer at det mest spesielle med dette funnet, er mengden strøm ålen gir ut, 860 volt. Til sammenligning får vi 220–230 volt ut av stikkontakten hjemme.

– Hvordan kan en fisk være elektrisk?

– Enkelt fortalt er det fordi de har omdannet muskelcellene sine. Når mange slike celler er koblet sammen og trekker seg sammen samtidig, gir de et støt som de sender ut i vannet, forteller han.

Er du redd for å få strøm kan du slappe helt av - slik fisk finnes ikke her i Norge.

Bruker strøm til navigering og jakt

Det finnes mange fisk som er svakt elektriske, særlig i tropiske elver der vannet er svært grumsete og vanskelig å se gjennom. Disse fiskene bruker elektrisiteten til å navigere med, litt som ekkolodd, bare at det ikke fungerer likt.

– Men denne ålelignende fisken er sterkt elektrisk og bruker det til å fange byttet sitt. Den må ganske nærme bytte, og så bedøves byttet når fisken sender ut strøm. De dreper derfor ikke byttet sitt, men spiser det bedøvet, forklarer han.

