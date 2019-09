UTSATT: Joe Biden under debatten i Texas natt til fredag. Foto: ROBYN BECK / AFP

Hintet om Bidens alder: – Har du glemt hva du sa?

NEW YORK (VG) For første gang står alle favorittene i Demokratenes presidentkappløp på samme scene.

Dette er den tredje debatten mellom kandidatene som håper å bli Donald Trumps utfordrer i 2020.

Ti kandidater står på scenen. Se oversikten her:

Stikk til Biden

Tideligere visepresident Joe Biden (76) leder på målingene, men blant Demokratene er det en viss bekymring for at den høye alderen vil brukes mot ham.

Julián Castro virket å angripe dette punktet under debatten om helsehjelp. Han anklaget Biden for å gå tilbake på noe han nettopp hadde sagt om sin egen helsehjelp.

– Har du glemt hva du sa for bare to minutter siden?

– Jeg kan ikke tro at du har glemt noe du sa for to minutter siden, gjentok han til jubel og buing fra publikum i salen.

UTFORDRERE: Beto O’Rourke og Julián Castro, begge fra Texas. Foto: David J. Phillip / AP

Castro støtter gratis helsehjelp for alle, mens Biden vil videreføre store deler av det som blir kalt «Obamacare».

– Jeg fullfører arven etter Obama, sa Castro, og fikk dette i retur fra Biden:

– Det vil være en overraskelse for ham.

– Donald Trump er en rasist

De nylige masseskytingene i delstaten dannet bakteppet for debatten, som holdes i Texas.

Beto O’Rourke tok flere ganger opp skytingen i sin hjemby El Paso, der gjerningsmannen har sagt at han ville drepe meksikanere.

– Rasismen i USA er grunnleggende, sa O’Rourke.

Han sa at det reelle fundamentet for USA ble lagt da den første slaven fra Afrika til Amerika mot sin vilje i 1619.

– Vi har en en som støtter hvit makt i Det hvite hus. Han er en trussel mot alle i dette landet.

Flere av de andre kandidatene brukte lignende ord om presidenten.

– Vi vet at Donald Trump er en rasist, sa Cory Booker.

Tre i teten

Joe Biden har lenge hatt en solid ledelse på målingene. De siste ukene par ukene har mellom 22–29 prosent svart at de vil støtte den tidligere visepresidenten, ifølge en oversikt fra RealClearPolitics.

Men den tidligere toppstrategen og rådgiveren for Demokratene, Robert M. Shrum, sa torsdag til VG at Biden ikke har råd til å gjøre en dårlig opptreden.

– Han må unngå at folk begynner å tvile på at han kan håndtere Trump. Hvis noen kommer etter ham, må han være forberedt. Han må ha et budskap, ikke bare om at han kan slå Trump, men om at han har en visjon for landet, sa Shrum.

Trump tror på Biden

Bak Biden følger nemlig senatorene Bernie Sanders og Elizabeth Warren tett i tett. Sanders har en oppslutning på mellom 15–21 prosent, mens mellom 11–18 prosent sier de støtter Warren.

TOPPKANDIDATENE: Bernie Sanders, Joe Biden og Elizabeth Warren på debattscenen i Texas. FOTO: ROBYN BECK / AFP

Mye kan også skje frem til de første nominasjonsmøtene i februar.

Før debatten startet, sa president Donald Trump at han tror Biden vil dra i land nominasjonen:

– Jeg kan forestille meg at Biden vil greie det, dersom han ikke gjør noen store feil.

Beskjed til Trump

Kandidatene hadde ulike strategier for hvor mye TV-tid de skulle bruke på å angripe nettopp Donald Trump.

Warren nevnte ham ikke, mens Kamala Harris henvendte seg direkte til presidenten:

– Du har brukt to år på å spre hat og skape splittelse mellom oss (....). Den eneste grunnen til at du ikke er tiltalt, er at man ikke kan tiltale en sittende president, sa hun, og fortsatte:

– Det du ikke forstår, er at det amerikanske folket er bedre enn dette. Det er mer som forener oss, enn som skiller oss.

Barack Obamas toppstrateg David Axelrod har i en kronikk i New York Times rådet Demokratene til å ignorere Trump og ikke bli med på leken.

TOMMEL NED: Kamala Harris fra California. Foto: David J. Phillip / AP

For å delta i debatten må man ha oppfylt minstekrav om oppslutning og donasjoner. Flere kan derfor ha kvalifisert seg til den neste debatten i oktober.

I februar holder Demokratene de første nominasjonsmøtene. I juli 2020 velger partiet hvem de ønsker å se som USAs neste president.

