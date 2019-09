UVÆR: Kraftig regn og oversvømmelse har skapt store ødeleggelser i sørøstlige Spania.

Tre personer har druknet i spansk uvær

Kraftig regn og oversvømmelse har rammet sørøstlige Spania. Fredag omkom en mann da bilen hans ble fanget av vannmassene inne i en tunnel.

Det skriver den spanske avisen El Pais.

Fredag er andre dagen med rødt farevarsel i regionen.

Noen av stedene som ble hardt rammet torsdag har fått varslene nedgradert til oransje nivå ettersom uværet beveger seg videre. I Alicante og Valencia vil rødt farenivå opprettholdes ut dagen, mens det klokken 09.30 også ble hevet til rødt på den vestlige delen av Mallorca.

Vannmassene har ført til flom, hundrevis av evakuerte og biler som blir dratt med av strømmer i vannet.

Søskenpar omkom

Torsdag omkom også et eldre søskenpar da kjøretøyet deres ble sveipt av gårde av vannmassene som oversvømte en vei i Caudete i Spania, cirka 100 kilometer unna byen Valencia.

En 51 år gammel kvinne og hennes bror (61) ble funnet døde inne i bilen som hadde tippet rundt, opplyser nødetater til nyhetsbyrået AP.

Nødetatene sa først at det var et ektepar, men rettet på dette senere.

Spanias statsminister Pedro Sánchez skrev på sin Twitter-profil at «befolkningen må følge med på informasjon som kommer fra myndighetene», og at «det er viktig å ta forholdsregler og følge instruksjoner fra nødetatene.»

Sánchez avsluttet innlegget med at «Vår kjærlighet og medfølelse går til familien til de to som omkom i Caudete»

Tre personer reddet opp fra en elv

Spanias middelhavskyst er rammet av det som ligger an til å bli det verste regnværet på over 100 år, skriver NTB.

Den kraftige nedbøren har ført blant annet til trafikkaos og stengte skoler. Over 300.000 elever holdes hjemme torsdag og fredag.

Ifølge brannvesenet i Valencia har nødetater dratt tre personer opp fra en elv.

FØRSTE UT: En av de første stedene regnstormen traff var byen Ontinyent, sør for Valencia. Elven Clariano oversvømte gatene der natt til torsdag. Foto: Natxo Francés / EFE

En 57 år gammel mann og hans 33 år gamle sønn. Et helikopter brukte vaier og fikk dratt opp en tredje person i sikkerhet.

Ekstremvær

Den spanske værtjenesten AEMET vurderer farenivået som ekstremt høyt.

Deres prognoser viser at det er ventet 90 mm nedbør på en time og opptil 180 mm på et døgn

Regnstormen passerer over Valencia, Alicante og Murcia langs Middelhavskysten torsdag og fredag, og er forventet å miste intensiteten på lørdag.

En av de første stedene som ble rammet var byen Ontinyent sør for Valencia, der elven Clariano flommet over i forbindelse med at det falt nesten 300 mm nedbør på 24 timer.

Det er ifølge AEMET det kraftigste regnværet som er registrert i regionen siden 1917.

Vannstanden i elven steg med nesten 9 meter på to timer i og rundt byen Aielo de Malferit, skriver NTB.

ELV: Elven Clariano i den spanske byen Ontinyent er oversvømt torsdag. En regnstorm med sterk vind og nedbør rammer nå sørøstlige Spania. Foto: Natxo Francés / EFE

