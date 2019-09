SØKER ASYL: Migranter på vei tilbake til Mexico fra USA – mens en annen rekke migranter er på vei inn i USA for å søke asyl. Bildet er tatt ved broen Puerto Mexico i Metamoros, på grensen mot Brownsville i Texas 2. august. Foto: Emilio Espejel / AP

Asyl-seier for Trump i USAs høyesterett

Beslutningen gir Trump-administrasjonen lov til å nekte folk som har vært innom et tredjeland på sin vei mot USA å søke asyl.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

– En stor seier, skriver presidenten selv på Twitter.

USAs høyesterett har nemlig besluttet at Trump-administrasjonens nye asylregler kan innføres i alle amerikanske delstater. Den omdiskuterte regelen forbyr migranter som har reist gjennom et tredjeland på sin vei mot USA å søke asyl, og er et ledd i administrasjonens politikk for å få ned tallet på immigranter som kommer via grensen mot Mexico.

Høyesteretts beslutning, som opphever en midlertidig kjennelse fra en lavere domstol, var ikke enstemmig.

«Nok en gang har den utøvende makt utstedt en regel for å opprettholde en langvarig praksis mot flyktninger som søker beskyttelse mot forfølgelse», skriver dommer Sonia Sotomayor – en av to som tok dissens – i en uttalelse.

På telefon med Mexico

Asylregelen kan få store konsekvenser for Mexico, som kan bli sittende med ansvaret for menneskene som ikke kan ta seg videre til USA for å søke asyl der.

Etter høyesteretts beslutning hadde de to landenes ledere en telefonsamtale om saken, og begge var tilsynelatende fornøyde.

PÅ TRÅDEN MED TRUMP: Bildet viser Mexicos president Andrés Manuel López Obrador (t.h.) snakke med Trump i telefonen natt til torsdag. Foto: PRESIDENCY OF MEXICO, via EPA

– Jeg hadde en god telefonsamtale med president Donald Trump. Viljen til å opprettholde et vennskap og samarbeid mellom våre folk og regjeringer ble bekreftet på nytt, skriver Mexicos president Andrés Manuel Lopez Obrador på Twitter.

Trump kaller samtalen for utmerket, og skriver at grensen mot sør er blitt sterkere.

– Vi snakket om grensesikkerhet og flere andre ting som er av interesse for folk i våre to land, skriver han.

Rettslig dragkamp

Høyesteretts beslutning kommer etter at dommer Jon Tigar i distriktsdomstolen i San Francisco i juni blokkerte den nye regelen fra administrasjonen i Washington. En ankedomstol reduserte så hans rettskjennelse til bare å gjelde i hans rettsområde, noe som åpnet for at de strenge asylreglene bare kunne settes ut i livet i delstatene New Mexico og Texas, men ikke i Arizona og California.

I en ny midlertidig forføyning mandag denne uken, gjeninnførte Tigar så en nasjonal stans i bruken av asylreglene, før ankedomstolen tirsdag foretok den samme innsnevringen av forføyningen som i forrige rettsrunde.

Nå har altså høyesterett slått fast at Trump-administrasjonens nye asylregler skal være gjeldende praksis mens man venter at rettsprosessen om regelen blir avgjort.

– Dette er bare et steg på veien, og vi håper på seier til slutt, sier advokat Lee Gelernt som representerer innvandrergrupper i saken.

