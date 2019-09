AL-QAIDA-TOPP: Osama Bin Ladens sønn, Hamza bin Laden. Foto: CIA HANDOUT / CIA

Trump bekrefter: Bin Ladens sønn er drept

Hamza bin Laden, antatt lederskikkelse i al-Qaida og Osama bin Ladens sønn, er drept i en amerikansk antiterroroperasjon.

Det bekrefter USAs president Donald Trump i en uttalelse fredag ettermiddag.

Av uttalelsen går det fram at Hamza bin Laden ble drept et sted i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan. Det går ikke fram når han ble drept. Han antas å ha vært rundt 30 år gammel.

– Tapet av Hamza bin Laden frarøver ikke bare al-Qaida viktige lederferdigheter og den symbolske forbindelsen til hans far, men undergraver også gruppens operasjoner, heter det i Trumps uttalelse.

– Ville gjenreise al-Qaida

Allerede 31. juli meldte flere medier, deriblant New York Times, at Hamza bin Laden var antatt død. Opplysningene var imidlertid basert på anonyme etterretningskilder, og lite detaljerte.

Hamza ble sett på som en framtidig leder i al-Qaida, og skulle trolig overta etter faren Osama, som ble drept i Pakistan i 2011.

I alt hadde Osama bin Laden 23 barn, men Hamza var det eneste han fikk med sin tredje kome, den saudiske barnepsykologen Khairia Sabar.

BERYKTET FAR: Tidligere al-Qaida-leder Osama Bin Laden, her avbildet i 1998. Foto: Mazhar Ali Khan / TT NYHETSBYRÅN

Han skal ha planlagt angrep mot vestlige mål med hensikt om å gjenreise al-Qaida som fortroppen blant ekstreme jihadistgrupper, etter mange år med nedgang og etter å ha havnet i skyggen bak Den islamske staten, bedre kjent som IS.

Klikk på faktaboksen for å lese mer om al-Qaida.

Fakta om al-Qaida Et internasjonalt terrornettverk, grunnlagt av Osama bin Laden i Peshawar i 1998.

Har stått bak en rekke terroraksjoner mot mål verden over, blant annet mot USA 11. september 2001.

Har den siste tiden vært desentralisert, og består i dag av en kjerneorganisasjon i Pakistan samt et nettverk av regionale filialer i Midtøsten og Nord-Afrika.

Ledes av egypteren Ayman al-Zawahiri, som trolig oppholder seg i Pakistan.

Sterkest tilstedeværelse i Irak og Syria.

Tilknyttet en rekke andre ekstremisgrupper, deriblant al-Shabaab og IS, tidligere gren av al-Qaida.

Kjernen i al–Qaidas ideologi er oppfatningen om at den muslimske verden er under angrep fra en aggressiv kristen-jødisk sivilisasjon med USA og Israel i spissen. (Kilde: Store norske leksikon)

– Hva har han egentlig gjort?

Ekspertene strides om hvor sentral Hamza bin Laden egentlig var i al-Qaida.

Peter Bergen, al-Qaida-ekspert og direktør for internasjonal sikkerhet-programmet ved New America foundation, slo i et intervju med The Guardian tidligere i år fast at han trolig skulle ta over etter nåværende leder Ayman al-Zawahiri.

– De jobbet åpenbart med å utvikle ham til lederen for den neste generasjonen. Al-Zawahiri har ikke vært en spesielt effektiv leder. Han mangler karisma, sa Bergen.

– Om han har vært involvert i noen operasjoner av betydelig størrelse, er en annen sak. Det er et interessant spørsmål, sa han.

