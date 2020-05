Klikk for å aktivere kartet

Tre russiske leger har falt fra vinduer på sykehus

I løpet av de to siste ukene har tre leger falt ut av vinduer på sykehusene der de jobbet. To er døde og én er alvorlig skadet.

Ifølge CNN var det mystiske omstendigheter ved fallene som nå etterforskes av russisk politi.

Ambulanselegen Alexander Sjulepov er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter å ha falt ut av et sykehus-vindu i Voronezh lørdag.

Han ble den tredje russiske legen med et slikt fall på få uker.

Ifølge en lokal statlig TV-kanal, som siterer regionale helsemyndigheter, skal han ha falt ut av et vindu i andre etasje på Novousmanskaj sykehus der han jobbet og da var til behandling etter å ha testet positivt for coronaviruset.

Han ble innlagt med covid-19 22. april – samme dag han og kollegaen Alexander Kosjakin la ut en video der de hevdet at Sjulepov hadde blitt tvunget til å fortsette å jobbe etter å ha testet positivt.

Myndighetene i Voronezj fylke gikk noen dager etter delingen ut og sa at videoen var laget «ut fra følelser», skriver det russiske nettstedet znak.com. De hevder at Sjulepov ble suspendert fra stillingen kort tid etter den positive testen. Deres versjonen er at han ble smittet utenfor sykehuset.

Saken blir ifølge Znak gransket av den såkalte etterforskningskomiteen, som tilsvarer norsk politi.

Kosjakin har på sosiale medier tidligere kritisert sykehusadministrasjonen for mangel på smittevernutstyr, og ble forhørt av politiet etter angivelig å ha spredt falske nyheter.

Han forteller til CNN at Sjulepov ligger på intensivavdelingen.

– Så vidt jeg vet er tilstanden alvorlig. Sist gang jeg snakket med ham var 30. april. Han følte seg i fin form og var klar til å bli utskrevet fra sykehuset ... og plutselig skjer dette. Det er ikke klart hvorfor, det er så mange spørsmål jeg ikke har svar på, sier han.

Den regionale delen av helsedepartementet i Russland, oppgir til CNN at Sjulepov «er et offer for en ulykke som følge av hans egen manglende forsiktighet.». Politiet har ikke besvart CNNs henvendelser.

Sykehuset sier i en uttalelse at Sjulepov ble fjernet fra turnusen så snart han informerte administrasjonen om diagnosen.

Sjulepov trakk tre dager senere sine tidligere uttalelser og i en ny video hadde han med en overlege fra sykehuset som forsikret at sykehuset hadde nok amittevernutstyr.

Flere døde

Jelena Nepomnjasjtsjaja jobbet ved et sykehus for veteraner i Krasnojarsk i Sibir. Ifølge TV-kanalen TVK falt hun etter et møte med sjefen for de lokale helsemyndighetene, Boris Nemik.

På møtet skal det ha blitt diskutert å gjøre om sykehuset for coronapasienter. Nepomnjasjtsjaja skal ha vært mot dette, blant annet på grunn av mangel på smitteverntiltak. Men det var ikke mulig å hindre at dette skjedde, sier en kilde til TVK.

Nemik benekter at han var til stede på dette møtet, ifølge znak.com. De regionale helsemyndighetene avviser påstandene overfor CNN.

Nepomnjasjtsjaja døde 1. mai etter en uke på intensivavdelingen. Hun etterlot seg to barn og mann. Ifølge den uavhengige TV-kanalen Dozjd fikk sykehuset den første coronapasienten den dagen hun døde.

Det har ikke kommet noen offisiell forklaring på hvorfor Nepomnjasjtsjaja døde. En av de pårørende sier anonymt til NGS24.ru at de utelukker selvmord:

– Vi bruker ikke engang det ordet, det er utenkelig, sier den pårørende.

Moskovskij Komsomolets skriver – med legekolleger som kilder – at hun kan ha begått selvmord på grunn av beskyldninger fra overordnede om at hun ikke hadde besluttet tilstrekkelig med tiltak for å sikre sine ansattes sikkerhet og tillatt flere medarbeidere å bli coronasmittet.

24. april døde Natalja Lebedeva på sykehus etter et fall. Hun var sjef for akuttmedisin ved Stjernebyen der Gagarin kosmonaut-treningssenter for russiske kosmonauter ligger.

Sykehuset har gitt en uttalelse der de oppgir at hun fikk behandling for coronavirus og at en «tragisk ulykke» fant sted.

Anstasija Vasiljeva er leder for legenes fagforening og sier til CNN at hun ikke tror noen har gått etter leger som mål. Hun tror hendelsene speiler stresset leger opplever i et mangelfullt finansiert system under en pandemi.

Publisert: 07.05.20 kl. 20:42

