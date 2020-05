STENGT: Senses Hotel Palmanova har vært lukket siden midten av mars. Sjefen for Senses-hotellene Ana Nadal Vila ser frem til å kunne åpne igjen. Foto: Harald Henden

Middelhavsland fikk corona-sjokk: Håper turistene er tilbake i oktober

MALLORCA (VG) Sommeren er tapt, men middelhavslandene håper å redde stumpene av turistsesongen. Slik vil Mallorca ta imot reisende fra Norge og andre nasjoner senhøstes.

Usikkerheten dirrer under solen i Palma. Inntektsstrømmene har tørket inn på øya der reiselivet står for 70 prosent av økonomien. Coronakrisen utløste portforbud nettopp da de skulle ønske årets første turister velkommen.

– Det blir en vinter på 18 måneder, sier José de la Torre dystert til VG.

Han henger i butikken sin i Palmanova, men ingen handler solbriller, piquetskjorter, flip-flops eller badeshorts. Gatene er tomme for turister, bystranden ligger øde, restaurantene er stengt.

– Virkningene av pandemien er forferdelige, sier den spanske butikkeieren.

PESSIMIST: José de la Torre driver butikk ved Palmanova-stranden, men har mistet troen på 2020-sesongen. Foto: Harald Henden

Taper milliarder

Coronaviruset er en katastrofe for reiselivsnæringen. Grenser er lukket, fly satt på bakken, hoteller, restauranter og strender er stengt fra Algarve-kysten til de greske øyer.

Turist- og reiselivsnæringen i verden kan gå glipp av mellom 275 og 400 milliarder euro i inntekter som følge av epidemien, sa EU-kommissær Thierry Breton da han 21. april foreslo en Marshall-plan for europeisk turisme.

Massive overføringer er nødvendig for å unngå et skred av konkurser i reiselivssektoren, som utgjør nesten 10 prosent av EU-økonomien. Middelhavsland som Spania er særlig sårbare.

Over 12 millioner europeere jobber i turistindustrien, enda flere er sesongarbeidere.

EU-kommisjonen la nylig frem sin plan for hvordan turistsektoren skal komme på fote igjen.

TOMT: Under unntakstilstanden får ingen turister reise til Palma på Mallorca. Foto: Harald Henden

Senses Hotel Palmanova har vært stengt siden midten av mars. De ansatte er permittert, resepsjonsdesken dekket av hvite lakener, gardinene er trukket for i de nærmere 200 rommene.

Firestjernershotellet i badebyen sørvest for hovedstaden på Mallorca tar bare imot voksne gjester. De fleste er briter og tyskere, men andelen skandinaver er økende.

Frustrerende usikkerhet

Hotelledelsen viser frem de store, flislagte bassengområdene som strekker seg ned mot Palmanova-stranden.

– Du må prøve å se det for deg med solsenger og parasoller, sier hotelldirektør Juanjo Cerdó.

USIKKERT: Sjefen for Senses-hotellene Ana Nadal Vila er iblant frustrert over usikkerheten som har rammet turistnæringen. Foto: Harald Henden

Senses-gruppens øverste sjef Ana Nadal Vila legger ikke skjul på at stengningen kom som et sjokk.

– Tapene er store og usikkerheten iblant frustrerende, sier Vila.

Unntakstilstanden i Spania forlenges kortsiktig, 15 dager om gangen. Reiselivsnæringen aner ikke hva som skjer fremover, når grenser åpnes og flyene med turister lander igjen.

– Så snart regjeringen tillater oss å motta gjester, vil vi åpne. Vi jobber for at det skal være trygt å komme hit og vil naturligvis respektere myndighetenes anbefalinger for å redusere smittespredning, sier Vila.

SPISESAL: Bord og buffé er tildekket i restauranten på Senses Hotel Palmanova, Foto: Harald Henden

– Vi må ha turisme

Mallorca tok imot 13 millioner turister i fjor. Svenske Camilla Alvérus har bodd og jobbet med reiseliv på den spanske ferieøya siden åttitallet.

– Vi lever av turister, vi må ha turisme. Om ikke reiselivet sparkes i gang, vet jeg ikke hvordan Spania skal klare seg, sier kvinnen bak La Paloma Event, som jobber mot grupper fra Skandinavia.

Alvérus har permittert sine fem ansatte og tror ikke eventvirksomheten kommer i gang igjen før i 2021.

– Denne sesongen er nok for det meste tapt for reiselivsbedriftene. For mange handler det om å overleve, etter en vinter der de har tært på reservene fra fjorårssesongen, sier Camilla Alvérus.

OPTIMIST: Turistsjef i Palma Pedro Homar Oliver. Foto: Harald Henden

Håper på oktober

Etter hvert som smittespredningen avtar, åpner det spanske samfunnet gradvis. Flytrafikken til Mallorca kommer trolig i gang i løpet av juni, da åpner også noen hoteller for de første turistene fra utlandet.

– Men det er oktober vi håper på, sier turistsjefen i Palma.

Pedro Homar Oliver markedsfører hovedstaden på Mallorca, men innser at sommerferie i hjemlandet vil være det trygge førstevalget for millioner europeere som trues av coronaviruset.

Håpet er at turister kan komme til høsten, fra land der smittespredningen ligger på samme nivå som i Spania. Det jobbes med å skape sikre luftkorridorer under strenge smitteverntiltak.

REISEMÅL: Mallorca får 13 millioner internasjonale turister i året. Halvparten er innom hovedstaden Palma. Foto: Harald Henden

Gryende interesse

Palmas turistsjef sier at reiselivsbransjens forventninger bare for fire uker siden var at 2020-sesongen ville bli en fullstendig katastrofe. Nå ser de gryende interesse fra turoperatører og flyselskaper for høsten.

Ifølge Oliver har turistnæringen på Mallorca begynt å håpe på «break-even» – å gå i null i år.

– Det er i alles interesse at vi får fart på økonomien igjen. Men det må være trygt å reise og komme hit, sier Oliver.

HÅPEFULL: Sven Rasch ved Hotel Cort midt i Palma ønsker klare og tydelige reiseregler. Foto: Harald Henden

Sven Rasch tror også turistene vil komme tilbake.

– Spørsmålet er hvor mange. Vi håper på en liten boom i september og oktober, sier tyskeren som driver Hotel Cort, et boutiquehotell med 16 suiter i en gammel bankbygning midt i Palma.

Han sier at restriksjoner og bestemmelser er i stadig endring, noe som skaper forvirring og usikkerhet.

– Det viktigste for oss er at havnen og flyplassen åpner igjen. Og så trenger vi klare og tydelige, overnasjonale regler for flyvninger mellom landene. Dessuten må folk føle at det er trygt å reise igjen, sier Sven Rasch.

Trygg avstand

Pedro Homar Oliver forklarer at det er sosial avstand som skal skape trygghet etter første coronabølgen. Halvannen meter mellom mennesker som ikke er i familie. Sikker distanse mellom restaurantbord og solsenger.

LEK: To gutter leker på den ellers tomme stranden i badebyen Palmanova. Foto: Harald Henden

– Vi prøver ut en app som kan fortelle om stranden er full og når det er best å komme tilbake.

– Ikke inngjerdede soner og politibevoktning på strendene, altså?

– Nei, snarere vil vi opprette mobile informasjonspunkter som kan veilede gjestene, sier Oliver.

Turister kan vente feberscreening ved ankomst på flyplassen, munnbind i taxien og håndsprit i resepsjoner og butikker. Frokostbuffeten blir erstattet av mer smittesikker à la carte eller matbokser.

Spanias utenriksminister sa i april at Spania alltid har gitt besøkende den varmest mulige velkomsten.

– Det ønsker vi å gjøre igjen, når det er trygt. Det er derfor Spania gradvis vil åpne for turisme når vi kan garantere turistenes sikkerhet, uttalte utenriksminister Arancha González Laya ifølge The Guardian.

VG I SPANIA: Sven Arne Buggeland og Harald Henden.

